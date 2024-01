Хави – жертва запредельных амбиций «Барсы» в кризисные времена

Осмысление Тимура Бокова.

Я не фанат «Барселоны», но летний отъезд Хави не просто шокировал меня.

Он сделал мне больно. И дело не совсем в Хави, хотя он симпатичен мне как тренер.

«Два года назад я был решением. Сейчас не хочу стать проблемой», – с этими словами Хави, получив свежую пощечину от «Вильярреала», анонсировал закат тренерской эпохи. Странной по наполнению, но крайне поучительной для тех, кто рискнет возглавить клуб после него.

***

Откатываемся на два года назад.

«Возвращение Хави – спасение «Барсы».

Именно с таким посылом Лапорта, еще не президент, хвастается одним из главных обещаний своей предвыборной кампании. Несколько слов про Месси, целые строфы – о новом тренере, носителе каталонских генов. Человеке, который сотрет времена Бартомеу как жуткий сон (конечно, кроме тех моментов, когда ими удобно прикрываться в финансовых вопросах).

Хави дают разобранный состав Роналда Кумана. В основе «Барсы» такие парни, как Гави, Рональд Араухо (еще не вышли на топ-уровень), Нико Гонсалес и Оскар Мингеса. Денег нет. Обещанное Лапортой зимнее усиление тоже не впечатляет: Ферран Торрес, Адама Траоре, Пьер-Эмерик Обамеянг, престарелый Дани Алвес. Ни один из них не приезжает строго в основу (пожалуй, кроме Обамеянга, и даже под него Хави подстраивался), но тренер, понимая ситуацию, соглашается с условиями.

Хави адаптируется и показывает результат. Нет, «Барса» не становится великой, но снова дает бой в класико (разгром – главный хайлайт сезона, и там он явно уделал Анчелотти), играет в интересный футбол. Хави с улыбкой на лице намекает, что необходимо усиление. Лапорта обещает не просто усиление, а революцию, потратит на нее несколько рычагов.

Оказалось, что Лапорта уже потратил бюджет на тех, кого Хави не очень-то просил.

Очевидный пример – Рафинья. Хави пришлось срочно интегрировать его с учетом Усмана Дембеле, вокруг которого тренер вообще-то планировал строить проект. Хави считал Усмана звездой масштаба Килиана Мбаппе, стоит только найти правильный ключик. И он его нашел. Дембеле был прекрасен при Хави.

Рафинья – классический трансфер «Барсы» Лапорты. Прекрасный игрок, но приходит без учета нюансов системы и текущего состава. Проблема: делая такие пустые трансферы, команда в лучшем случае топчется на месте, не усиливая реально проблемные зоны; в худшем – делает шаги назад из-за нужды перестраиваться.

Впервые Дембеле решил уйти летом 2022-го. Отпустить француза означало бы предать идеи Хави. Но «Барса» отпустила – и пошла за Рафиньей. Когда Усман понял, что никому кроме Хави не нужен, побрел обратно к Лапорте. Был согласен на любые деньги.

Дембеле переподписали. «Барса» показала амбиции (якобы к ней притягиваются топ-игроки), «Барса» снова победила – так это было преподнесено руководством. Только вот по траншам с «Лидсом» уже договорились. Рафинья приходит, хотя есть Дембеле. Через год Усман опять опрокинет и «Барсу», и Хави (особенно обидно, ведь он верил в него до конца).

Неочевидный пример – Роберт Левандовски. Именно Хави он не был нужен. Тренер был согласен на Обамеянга (даже больше подходил его системе). Но Лапорта жаждал Левандовского, нового медийного героя «Барсы» (испанские инсайдеры многократно сообщали, что президент проводил параллели с подписанием Роналдиньо в его первый приход).

Появление маркетинговой звезды поднимает доходы клуба. Лапорта свято верит, что такая звезда должна быть. Но президент упускает два момента. Во-первых, рекламные доходы теперь составляют меньшую долю для любого клуба (иначе бы не пришлось дергать рычаги). Во-вторых, суперзвезда не должна все портить с футбольной точки зрения (тем более в Испании популярен Педри, из которого можно было слепить звезду без вложений).

Хави снова пришлось подстраиваться: сначала «Барса» прямо играла на Роберта, он много забивал, но прошлой зимой тренер отошел от этого. Построил интересный квадрат в атаке. Роберт перестал клепать голы. Прямо сейчас Левандовски вредит «Барсе» больше, чем приносит пользы. Даже когда результат не определен («Бетис», «Лас-Пальмас», «Вильярреал»), Хави снимает поляка с игры.

Левандовски не был кандидатурой Хави. Он был очередной хотелкой Лапорты.

И даже в таких условиях Хави выиграл чемпионство. Многие сводят титул к форме Тер Стегена, но это несправедливо. «Барса» доминировала по территории и владению. Надежность без мяча достигали при помощи активного прессинга. Его полностью выстроил Хави. Единственный грех – излишний прагматизм, частое владение ради владения. Если учитывать, сколько раз Хави терял Педри и Де Йонга, которые отвечали за созидание, тренера вполне можно понять.

Провалы в еврокубках позволяли сохранять здравый взгляд. Хави не был мегатопом, но его «Барса» стала чемпионом точно не случайно (и не из-за вратаря, хотя тот был прекрасен). Однако именно трофей, по сути, похоронил тренерскую карьеру Хави.

Многие забывают, что летом 2023-го из «Барселоны» ушли Жорди Альба, Серджи Бускетс и Усман Дембеле. Три важнейших элемента структуры Хави. Ветеранов просили пойти на экстремальное понижение зарплаты. Замены: Ориоль Ромеу (дешевый, лояльный воспитанник), 16-летний Ламин Ямаль (просто воспитанник) и Алекс Бальде (сильно сдал после травмы). Хави пришлось несладко.

При этом он продолжал просить опорника. Тренер настаивал на Мартине Субименди из «Сосьедада», называл его новым Бускетсом (как и сам Серджи, кстати). Лапорта повторял – денег нет. А под конец лета привез португальцев Жоау Феликса и Жоау Канселу. Из-за них Хави пришлось полностью ломать структуру на обоих флангах.

Феликс противопоказан командам, которые любят прессинг. Хави дал здравый шанс, но, осознав его отношение, пришел к схожему с Симеоне выводу: Жоау – лентяй. Канселу изначально разместили на правом фланге – и он выдавал мощные перформансы. Но Хави приходилось подстраиваться.

В прошлом сезоне у «Барсы» было два центральных защитника и один скрытый центрдеф справа (Кунде). Теперь появился свободный художник, который стартует в защите. Это важный шаг по трансформации сильной, но прагматичной команды в хаотичную, которая с большим шансом раскатает соперника 5:0 (помните победы сразу после прихода португальцев?), но на дистанции сезона будет менее стабильной и более открытой. Так и вышло.

И даже в таких условиях «Барса» выглядела достойно. Согласно метрикам Understat, по ожидаемым очкам (xPoints) «Барса» находится на первом месте в Ла Лиге, недосчитывается восьми мячей из-за слабой реализации. Уровень невезения «Сельты», которая борется за выживание.

Эти данные не говорят, что «Барса» играет в чемпионский футбол, но показывают, что разница между чемпионским сезоном и нынешним не такая гигантская. Не пропасть. В прошлом сезоне была прагматичная команда, в пользу которой сходились все мелочи. В этом сезоне футбол стал более открытым, выстроена достойная атака, но игроки не реализуют шансы, а в ворота Пенья, а не Тер Стеген.

Хави проиграл (почти) чемпионскую гонку в матчах, где «Барса» была как минимум не хуже: с «Вильярреалом», в октябрьском класико (1:2), когда сработала магия Джуда; против «Жироны» (2:4), где Гюндоган не попадал с двух метров. По «Атлетико» (1:0) прошлись без проблем. Единственный явный провал Хави в этом сезоне – класико в финале Суперкубка Испании. Но оно не затмевает хорошее.

«Барса» идет среди лидеров, вышла в плей-офф ЛЧ. Хави пережил спад Левандовского, страдания Педри и кресты Гави, вылет Тер Стегена, сейчас еще и Араухо с Кунде хандрят. А денег нет. И вот так выходит, что зимой «Барса» пышно привозит Витора Роке. Извините, это кто вообще? Он не лучше Марка Гиу и Эктора Форта, которых Хави вынужден ставить из-за отсутствия альтернатив.

При этом Хави не имел полной власти над выбором состава. Показательная история после осеннего поражения от «Жироны»: планировал дать отдых Араухо, Гюндогану и Левандовскому, но вмешался Лапорта. Как сообщает Mundo Deportivo, ради 2,8 млн евро призовых, которые бы полагались «Барсы» в случае победы над «Антверпеном». Проиграли 2:3.

На пресс-конференции Хави объяснял: «Участие будет полезно для всех. Футболисты попали в заявку, потому что в конце концов мы решили провести еще одну ночь в Антверпене. План изменен, но это хорошо для командной работы. Нам полезно собраться вместе».

Пока Лапорта принимает решения, Хави принимает удар на себя. Хави был щитом Лапорты.

Кажется, он просто не выдержал. Морально устал. Поддержка Жоана эфемерна.

«Ощущения от работы в «Барселоне» жестокие, неприятные, чувствуешь неуважение, – объясняет сам Хави. – Это ужасно подрывает психическое здоровье, душевное состояние – до такой степени, что ты говоришь, что продолжать смысла нет. И мои близкие об этом знают.

Это происходило со всеми тренерами в этом клубе. Здесь не может быть своего Фергюсона».

И это критически верные слова. Все те годы, что Хави работал в «Барсе», его постоянно сравнивали с Гвардиолой. Но он не мог им стать, лишь мифом. Хави взбодрил «Барселону», «Барселона» перемолола Хави.

***

Хави говорит, что боится стать для «Барсы» проблемой. Но он никогда бы ей не стал.

Главная проблема «Барселоны» – ее запредельные ожидания в кризисные времена. Это относится не только к Лапорте. Четвертьфинал ЛЧ стал бы успехом. И это не позор. Это реальность, которую «Барса» никак не хочет принимать.

Телеграм-канал Бокова

Фото: East News/Urbanandsport / NurPhoto via AFP, Jose Breton / NurPhoto via AFP, David Aliaga / NurPhoto via AFP, Felipe Mondino / LiveMedia / DPPI via AFP; Ivan Terron/Keystone Press Agency, Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press; Gettyimages.ru/Alex Caparros