«Атлетик» и Эрнесто Вальверде – это совместимость на 100%

Смотрю каждый матч.

«Атлетик», возможно, самая романтическая команда Испании прямо сейчас. Сегодня может выиграть первый большой трофей аж с 1984-го.

Были три Суперкубка, а вот Кубок Короля или чемпионат – нет. На пути лишь «Мальорка». Прошло 40 лет!

Игра «Атлетика» – будто из детства: прямолинейно, наивно и примитивно, но захватывающе. Из тех времен, когда мы еще не слышали о полуфлангах или ожидаемых очках.

Баски словно вообще не хотят знать про это. Обожают футбол, а не цифры.

Используют каждый миллиметр пространства.

Никакого лишнего, стерильного переката мяча.

На флангах «Атлетика» – Нико и Иньяки Уильямс. Братья, способные обыграть один в один любого.

При этом все перечисленное – именно организованная тренерская система. Механизмы, которые отточены до автоматизма. И это прекрасно отражает идеалы Эрнесто Вальверде.

Да, они созданы друг для друга. Только из-за этой совместимости команды и тренера я смотрю каждый матч «Атлетика». Но есть еще минимум семь причин, почему их игры так интересны.

Как же «Атлетик» разгоняется на пространстве!

Понять «Атлетик» поможет всего одна атака, слишком типичная в этом сезоне.

1. Перехват мяча возле центра поля. «Атлетик» встречает соперника в среднем блоке, если не выхватывает мяч выше.

2. Быстрый перевод на фланг. Там Сансет, иногда оказывается форвард Горка Гурусета. Кто-то один из них бежит в штрафную. Цель – прикрыть Нико, если потеряет мяч. Обычно Уильямс-младший не теряет.

3. Нико навешивает в штрафную, откликнулся Иньяки. Так происходит постоянно. Гол занял 20 секунд.

Поздравляю, вы посмотрели воплощение 80% мячей «Атлетика». Так создают почти все свои моменты. Умышленно форсируют темп – это один из приемов, за счет которых «Атлетик» получает выгодные сценарии.

Братья Уильямсы – просто топ

Они не только яркие, но и разноплановые.

Нико – техничный дриблер, один из лучших в Испании по игре один-в-один. Способен сыграть на обоих флангах, но сейчас закрепился слева. Так комфортнее: поощряются смещения в центр под правую, хотя левая тоже в порядке.

Восхищался и Хави: «Нико способен играть как на правом, так и на левом фланге, хорош в игре один на один. Быстрый, с поставленным ударом. Его трудно остановить, когда есть пространство. Мне нравится такой профиль».

Уильямс-старший – теперь вингер, как и на старте карьеры. Вальверде вернул его к заводским параметрам, хотя Марселино заставлял играть форварда. Иньяки не так техничен, как Нико, но за счет физики получает преимущество в любом эпизоде. Его не оттолкнуть от мяча.

Братья постоянно взаимодействуют, меняются флангами. Типичная атака «Атлетика» делится на два этапа: Нико навешивает, Иньяки забивает. Стадион – в восторге.

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Форвард «Атлетика» – мини-Бензема

Братья так сверкают, что но на их фоне в медиа меркнет форвард Горка Гурусета. Это несправедливо.

Горка, пожалуй, открытие сезона в Испании. Еще в прошлом сезоне играл как типичный столб в штрафной, а сейчас блистает в гибридной роли: стартует в центре, но смещается во все зоны атаки.

Буквально. Вот его тепловая карта.

Ближайший аналог – ранний Карим Бензема, именно так Горку прозвали в раздевалке «Атлетика». Гурусета тоже мастерски ищет пространство, как и Карим, готов пахать ради партнеров. На этом сходства заканчиваются, но сравнение с легендой – мощное достижение.

Без мяча пашут все. Это принцип «Атлетика» Вальверде

Интенсивный прессинг, который особенно яростен в среднем блоке – одна из фишек «Атлетика». Это одна из причин, почему команда Вальверде так доминирует в переходных фазах.

В мире мало тех (если они вообще есть), кто эффективнее пользуется такими моментами.

Силу баскского давления можно выразить и так: «Атлетик» в этом сезоне Ла Лиги чаще всех совершает возвраты мяча на чужой трети поля, рядом лишь «Севилья». Каждый седьмой завершается ударом по воротам.

Данные и графика: Opta

Лидер по таким действиям – Иньяки Уильямс, помогает знание таймингов и опыт, много играл чистым форвардом. За ним остальная линия атаки. Никто не отлынивает от работы без мяча.

Ойан Сансет – бриллиант

Икер Муниаин, легенда «Атлетика», сейчас играет мало. Все из-за Ойана Сансета.

Сансет помог Вальверде с новой системой, тренер вывел его в топ. Это креативный, разноплановый хавбек, дающий баланс в каждой линии. Без Ойана команда была бы слишком хаотичной.

Он знает, когда начинать прессинг, и дает двойной объем без мяча: например, часто идет направо, пока вперед лезет Иньяки. Еще одна задача Ойана – перегруз флангов: за счет рывков в полуфланги создает пространство Нико или Иньяки, сам тоже достаточно техничен.

Рост 188 см помогает в игре головой. В молодежке Сансет играл форварда, а при Марселино атаковал из глубины. Умеет Ойан практически все, пускай не на элитном уровне. Эрнесто говорит, что Сансет может сыграть даже опорника, хотя до такого еще не дошло.

Оборона «Атлетика» – это про сочетания разного

Меньше «Атлетика» пропускает только «Реал». Неплохо, да? По xGA (ожидаемые пропущенные) Бильбао первый.

Одна из отличительных сторон – высокое расположение центральных защитников. В этом сезоне основной стала пара Дани Вивиана и Айтора Паредеса. Это не самый надежный дуэт, который порой привозит. Но они идеально сочетаются: первый силен в игре ногами, но слаб в воздухе. Паредес – ровно наоборот.

Еще помогает надежность вратаря Унаи Симона: не только стабильно тащит на ленточке, но и прекрасно играет ногами.

Я просто рад, что Вальверде пробует найти себя

Кто-то считает Эрнесто сподвижником Йохана Кройффа. Это правда лишь отчасти.

Вальверде сформировался как тренер под влиянием Хавьера Клементе, легендарного наставника, с которым связаны последние достижения «Атлетика». Эрнесто восхищался тотальным футболом, но никогда не хотел воплотить его. Простой факт, которые два с половиной года игнорировала «Барса».

«Йохан – подлинный эстет, – вспоминал Эрнесто. – Он говорил: «Выходите и наслаждайтесь!». А потом ругался, если игрок делал больше двух касаний. Команды Кройффа всегда мчатся вперед. Клементе, наоборот, нацелен только на результат, который достигался любой ценой. Умирать на поле, отстаивать счет, использовать стандартные положения. Парни Кройффа и Клементе играли в диаметрально противоположенный футбол, но их объединяло то, что они были победителями».

Вальверде – рационалист. Знает, что построить футбол Кройффа сложнее, чем двигаться по конспектам Клементе, но ничего не может с собой поделать. Так и выходит, что команды Вальверде всегда играют на результат, как у Клементе, при этом несутся вперед, как у Кройффа.

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Важный этап – прошлый сезон. После провала в «Барсе» попытался переосмыслить свой стиль, покрутить настройки. «Атлетик» стал похож на команду Кройффа больше, чем сама «Барса» при Хави. Эйфория не принесла результата. Это другая крайность.

Казалось, что Вальверде запутался. Не понимал, что именно он за тренер.

Вальверде так и не нашел стопроцентный ответ, но у него есть собственный почерк. Нет, конечно, он не Кройфф. Но точно и не Клементе.

Фото: Ricardo Larreina/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Juan Manuel Serrano Arce, Aitor Alcalde