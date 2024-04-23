Почему слова Лапорты о переигровке класико – популизм

Объясняет Тимур Боков.

«Барса» отыграла хорошее класико, но все, что исходит от клуба после финального свистка, – это стыд.

Началось со слов Хави: «Все видели: мяч попал в ворота «Реала». Все пошло против «Барсы». Еще на старте сезона я предупреждал – это сплошной абсурд».

Тренер, чья команда настраивалась на «Реал» после тяжелой пощечины от «ПСЖ», начинает разговор с журналистами не с итогов игры. Нет, вместо этого говорит про несправедливость и злостный судейский заговор. Вот это настоящий абсурд.

Гораздо громче выступил президент Жоан Лапорта. Выйдя к фанатам «Барсы», он сразу вынес вердикт: было очевидно предвзятое судейство.

Главный посыл: предоставьте видео эпизода с Ламином Ямалем и переговоры судей, иначе «Барса» пойдет за переигровкой класико. Это слишком сладкий вариант для фанатов. Желание отвлечь их от крушения неоправданно запредельных амбиций.

Несколько вопросов к Лапорте:

1. Почему президент «Барсы» не говорит о главной причине, по которой мы не знаем, пересек ли мяч линию ворот полностью после удара Ямаля или нет? Лапорте не нравится итог конкретного эпизода, но системы автоматического определения гола нет со старта сезона в Ла Лиге. Инициатором стал глава Хавьер Тебас.

Еще летом Тебас посчитал траты в три миллиона евро на камеры Hawk-Eye «нерациональными», отказался от них с одобрения большинства клубов Испании. Была в их числе «Барсы», «Реал» – нет. Виновными стали вторые.

Лапорта не сказал ни слова о Тебасе, трогать его невыгодно. Он так жестко прижмет «Барсу», что клуб окажется согласным на неофициальный отказ от Суперлиги. Лапорта понимает: Тебас может поймать его на рычагах, поэтому смещает акцент на судейский комитет, который за Hawk-Eye не отвечает.

Бенефициаром коррупции Жоан делает «Мадрид», который вряд ли ответит. Им это не нужно.

2. Президент «Барсы» и правда верит в шанс переигровки класико? Это прецедент, даже самые грубые ошибки арбитров обычно списывают на человеческий фактор. А тут сложная ситуация. Как Лапорта представляет переигровку на топ-уровне?

Вполне вероятно, что Лапорта просто отводит фанатов от главной темы: Хави готов оставаться в «Барселоне», но на жестких условиях. Требует дорогих новичков на проблемные позиции.

А денег нет! Хотя Лапорта обещал вывести «Барсу» из нищеты. Болельщики встают на сторону на Хави. По мнению Лапорты, никто не может ставить президенту условия, даже Хави. Идеальный тренер для Лапорты – это щит, прикрывающий клуб от негатива.

Но в понедельник, когда появляются инсайды о желании Хави остаться, Лапорта резко делает заявление о переигровке класико. Все, никто не обсуждает Хави. Неприятная тема перекрыта.

3. Президент «Барсы» понимает, что выставляет ее в ужасном виде? Если была судейская ошибка – давайте за счет этого эпизода продвигать реформы Ла Лиги. Но Лапорта делает другой вывод.

Он просит доказательств, но сам ничего не предоставляет. Это же ребячество.

А что, если гола правда нет? Кто-то забудет, что главное лицо великого клуба требовало переиграть класико, собрав всю злость за неудачи в конкретный эпизод?

Или Лапорта считает, что это ради «Мадрида» отказались от системы автоматического определения гола? Специально ждали весеннего класико?

Нужны доказательства. Ничего нет.

4. Самый важный вопрос: президент понимает, что ждет «Барселону» дальше?

По информации Relevo, «Барса» не примет требования Хави. Тренер должен сам адаптироваться к реалиям президента. Если нет – на выход.

Представляет ли «Барса», что такое жизнь без Хави в нынешних реалиях?

Что будет, когда топ-клуб возглавит Рафаэль Маркес, а президент на пресс-конференции назовет его новым Хосепом Гвардиолой?

И снова обманет фанатов.

«Барса» думает о переигровке класико. Что нужно знать

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Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press ; East News /JAVIER SORIANO / AFP; Gettyimages.ru /Eric Alonso