Однажды меня назвали «амбассадором непопсовых лиг» — показываем мощную коллекцию блогера Трибуны

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От команды Трибуны Sports.ru: Привет! Это новый блог, посвященный вашим коллекциям. О том, что их много, мы узнали в этом конкурсе и решили, что всем историям о коллекциях спортивной атрибутике нужно место на Трибуне, потому что они — восхитительные. Блог открывает коллекция блогера Трибуны Артема Прожоги, который ведет блоги о бельгийском футболе и «Эйбаре» – слово автору.

Как и почему начал собирать коллекцию

У меня два главных футбольных увлечения: бельгийский футбол и «Эйбар». Оба со мной с 2014-го, так что скоро юбилей. В комментарии к конкурсу я уже рассказывал и о других интересных футболках, но коллекция – это все-таки систематизированное собрание, так что разумно выделить эти две темы. Это две (пока мини-) коллекции, которые я постепенно расширяю по мере возможностей. Все-таки и бельгийский футбол, и «Эйбар» сыграли и играют в моей жизни огромную роль – хочется что-то оставлять на память о сезонах, которые через себя пропускаешь.

Сколько предметов в коллекции и достигнут ли «потолок»

Потолок еще очень далеко. Я ведь по большому счету только начал.

С Бельгией у меня связаны шесть футболок: обе майки сборной с последнего Евро; домашняя «Брюгге»-20/21, выездная «Остенде»-20/21, домашняя «Брюгге»-05/06 и выездная «Андерлехта» – тоже 05/06. Клубные футболки, особенно несовременные или нетоповых команд, трудно достать в России (и соревновательный элемент, конечно, тоже подогревает интерес). Последние три я раздобыл на аукционах ВК. Рад и тому, что воспользовался редкими возможностями, и тому, что получилось очень выгодно, поскольку конкуренция была невысока – в этом плане гики вроде меня в выигрыше. Мониторю аукционы регулярно, вдруг еще что-то классное попадется.

Фото из личного архива автора

Футболок «Эйбара» у меня пока только три. Все домашние. Первая – это еще сезон-2014/15, то есть дебют в Примере. Она особенно нравится: теперь редкая и почти что ретро, плюс напоминает об историческом достижении маленького клуба. А еще там фишка, что эмблема «Эйбара» на боку не нанесена сверху, а впечатана в футболку и осязаема. Еще две – 2016/17 и 2019/20. Понравились цветовые решения: Puma вернулась и сделала полосы темнее прежних, а Joma, наоборот, смело поставила на яркость и контраст – редкий случай, когда футболка «Эйбара» сине-красная, а не сине-гранатовая, как «полагается».

Фото из личного архива автора

Вообще футболок «Эйбара» тоже должно было быть шесть, но еще три до меня, увы, так и не дошли по разным причинам. Две – прямо от «Эйбара»: во-первых, каждому официальному фан-клубу полагается футболка с его названием в качестве приветственного подарка, а во-вторых, я выиграл футболку в клубном конкурсе, но «Эйбар» перестал отвечать на сообщения в переписке, которую сам же начал. Жаль, конечно, но я не обижаюсь.

Третью футболку я тоже выиграл, когда мы с российским филиалом Ла Лиги проводили стрим перед дерби «Атлетика» и «Эйбара». Я тогда угадал, что счет в матче откроет Кике Гарсия, вот и выбрал его выездную футболку, то есть копию той, в которой он тогда забил. Тут, наверное, еще досаднее: я точно знаю, что мой подарок существует, мне его показали (фото ниже), но мы с ним так и не встретились.

Фото из личного архива автора

Что касается других предметов, то с бельгийским футболом у меня связана еще парочка матчевых шарфов («Динамо» – «Андерлехт» и «Зенит» – «Гент»; первый я сам купил на память в Химках перед игрой, второй подарили). А с «Эйбаром» – пижама с обнадеживающей надписью «Ametsak egi bihurtzen» («Мечты сбываются»).

Зачем вообще коллекционировать

Тут возвращаемся к первому блоку: хочется ощутимый якорек, отсылающий к славным временам и важным этапам . В том числе личным. Футболку «Брюгге»-2020/21 (фото ниже) заказал вовсе не потому, что я фанат клуба (в Бельгии ни за кого не болею, все родными стали), а потому что это был первый чемпионат, который я в блоге обозревал полностью. Выпустил подробные обзоры каждого тура – это было личное свершение, и футболка служит приятным напоминанием. Стал бы тогда чемпионом кто-нибудь другой – был бы иной экземпляр. Плюс мне кажется, что в мире, где все стремительно уходит в цифру, возрастает спрос на ощутимое, что можно подержать в руках, как в старые добрые. Вот люди и удовлетворяют потребность – винилом или полароидами. Выходит, что для тех, у кого ее нет, мой ответ на вопрос «зачем» не будет актуальным. А остальные сами нашли для себя подходящий. Я – тоже.

Тоже коллекционируете? Ждём ваш пост в этом блоге — рассказать свою историю здесь может каждый, а мы – поможем)