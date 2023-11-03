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Собираете атрибутику любимой команды или коллекционируете спортивный мерч? Тогда этот конкурс для вас

Конкурс
Футбол Футбол

Разыгрываем лимитированные свитшоты и сертификат.

Дэн Берн из «Ньюкасла» после матча против «ПСЖ» признался, что футболка Мбаппе ему нужна: «Считаю забавной эту традицию обмениваться футболками. Для того, чтобы показать, что ты играл с ними, достаточно открыть ютуб».

Берн – редкость: обычно у футбольных людей огромные коллекции. У Лионеля Месси, Жерара Пике и Лучано Спаллетти оборудованы целые комнаты! 

В команде Sports.ru есть коллекционеры спортивной атрибутики – уверены, что среди пользователей тоже. Расскажете о своей коллекции? Авторам лучших историй подарим свитшоты из лимитированной партии для авторов Трибуны и сертификат на спортивные покупки.

Что нужно сделать? 

  1. В комментарии к этому посту расскажите, какую коллекцию атрибутики собрали за вашу фанатскую жизнь, историю появления этого набора или отдельной позиции в ней. Ждем увлекательных историй! 
  2. Отправьте фотографию коллекции на почту: a.slegina@sports.ru. 

Истории принимаем до 6 ноября включительно, а уже 9 ноября подведем итоги

Что по подаркам?

● 1-е место – сертификат в Спортмастер (4000 рублей) на ваши спортивные покупки. ● 2-е и 3-е места – свитшоты из лимитированной партии для авторов Трибуны.

Мы начнем

Илья Котликов, руководитель отдела продаж

Хочется сразу сказать: я не коллекционер, а мой набор футбольных джерси нельзя называть коллекцией. Я просто люблю футбол и не люблю выбрасывать вещи. Так накопился небольшой ящик футбольных маек. Я болею за московский «Спартак», поэтому, конечно, у меня есть джерси «Спартака». Главная гордость – футболка чемпионского сезона с автографом Квинси Промеса. Надпись чуть-чуть уже подстерлась, но я обещаю в будущем хранить ее более бережно. 

Часть футболок я привозил из путешествий. Майку «Бешикташа» купил с огромной скидкой, потому что мне ее продали как бракованную – там какая-то клякса при печати номера получилась. С «Энфилда» привез ретро-джерси «Ливерпуля», с классического дождливого матча Чемпионшипа – форму «Миллуола». Из Бразилии – форму «Палмейрас» с номером и фамилией чемпиона России Луиса Адриано. Майку «Аякса» из Амстердама мне привезла подруга.

Трофей с домашнего чемпионата мира – игровая футболка сборной Перу. У нее даже есть небольшая история: после победы России над Египтом я поехал в центр в футболке нашей сборной. Где-то посреди ночи на Никольской из толпы перуанцев выскочил какой-то жизнерадостный дядька и предложил поменяться футболками. Не представляю, как он тогда влез в мою S-ку, если честно.

Вообще, у меня есть еще парочка историй. Если интересно, дайте знать в комментариях, и я расскажу. 

Илья Егоров, редактор Бомбардира

Я уже не помню, как именно начал собирать коллекцию. Кажется, первый шарф появился, когда еще в школьном возрасте поехал с мамой в Санкт-Петербург и зашел в магазин «Зенита» на Невском проспекте. Не болел и не болею за клуб, но почему-то решил, что хочу купить именно шарф. Наверное, именно с того момента началась моя коллекция.

У меня есть главное правило (в этом плане нисколько не уникален): шарф должен быть из официального фан-шопа клуба либо из магазина на стадионе. Никаких сторонних ресурсов, покупаю только так. Еще вариант – прошу друзей покупать их для меня, если они едут в какие-нибудь футбольные города.

При этом коллекционирую я не очень активно: с 2012-го накопил всего 18 экземпляров.

В 2013-м дядя ездил в Германию и звонил мне оттуда с вопросом, какой шарф покупать. Были варианты с «Баварией», потому что он посещал Мюнхен, но я отказался и почему-то выбрал «Герту» (он был и в Берлине). Дядя не особо следит за футболом, но даже тогда удивлялся, что я отказался от мерча сильнейшего клуба Германии. А мне просто не хотелось мейнстрима. Думаю, сейчас бы сделал тот же выбор.

Сейчас я живу в Москве, а большая часть моей коллекции в родном Кургане. У мамы их 11 штук – все на фото. Мою коллекцию нельзя назвать большой, да и я с трудом подхожу под определение «коллекционер». Зато каждый шарф – небольшая отсылка к культуре и быту того места, где играет его футбольный клуб.

Теперь ваш черед рассказывать! Ставьте плюс, если уже пошли доставать с пыльной полки шарфы любимой команды.

Фото: instagram.com/leomessi

16 комментариев

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Радик Батеряков
с каждого выезда, я беру вымпел команды, каждый из них это моё воспоминание о путешествии, и каждый из них дорог
+4
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romanbanan
Спортс, я уже несколько раз писал в личку Головину, Аксёнову и тд.
В Москве живёт девушка Дарья, которая снимает отдельную квартиру для коллекции своих футболок. Она странная, но про нее можно сделать статью!

Вот ссылка-пруф на её профиль на авито
https://www.avito.ru/user/29be69b3997f0c6d98f9d59c94acbbfe/profile?src=fs&page_from=from_favorite_sellers

могу дать её контакт в личке, если надо.
+3
0
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Rsln Rsln
Вечер добрый.

Уже лет 15 (с перерывам) собираю стикеры и шарфы футбольных ультрас.
Раз 5 переосмыслял свою коллекцию и решил остановится на тех айтемах, производителей которых знаю лично или на том, что включает в себя отсылки к массовой культуре или истории города/региона.

Кроме этого собираю то, где фигурирует образ Корто Мальтезе. Это герой комиксов итальянского художника Уго Пратта. Про этого персонажа писал в своём блоге: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/pitchinvasion/2766818.html?sl=1
Тут выделю коллекцию шарфов группы Irreductibles французского «Тулона». Я собрал почти все шарфы, за исключением нескольких экземпляров и такого на просторах экс-СССР 100% нет ни у кого.

Еще немного собираю значки и игровые футболки (с прошлого года). В формате коллекции, мои накопления смешные (пару десятков каждого наименования), но среди них есть крайне любопытные экземпляры.
Например: чемпионская футболка «Хаммарбю» сезона 2001 года, выездная футболка «Санкт-Паули» сезона 1996/1997 в которой рассекал Николай Писарев, домашняя футболка «Депортиво ла Карунья» сезона 2006/2008 от технического спонсора Canterbury (уникальна тем, что фирма обычно производит форму для регби, а не для футбола), «Рапид» 1996/1998, Ирландия домашняя 2002 и гостевая 2000.

Стикеров тоже множество, но как и шарфы, последние два года я эту коллекцию не обновлял.

Про все это пишу в своем блоге Pitch Invasion в телеграм и периодически тут))
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Kristik98
Всем привет! Реально попросила маму достать с пыльной полки все мое "богатство" из детства: тогда я с одноклассниками ходила на хоккей болеть за новокузнецкий Металлург и просила у мамы денег на покупку шарфа. Мы кричали и придумывали кричалки, ждали автограф-сессий с хоккеистами в очередях, потому что тогда клуб был на пике. Много известных и сильных выходцев случилось из Металлург Нк: Максим Кицын, Кирилл Капризов и легендарный (для нашего города это так) вратарь Сергей Бобровский. Однажды одноклассники все-таки дождались и "поймали" его возле автобуса, он дал им автограф. Подруга взяла его и для меня, не забыла.

До сих пор это фото хранится вместе с шарфами и другой атрибутикой клуба в самом надежном месте — у мамы дома. На память о большом стадионе для маленькой меня.
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Sergey
С детства увлекался игрой в футбол, после школы ходил на тренировки в своем небольшом подмосковном городе. Подсел на этот вид спорта, стал болельщиком Московского Спартака, да и вообще футбольным болельщиком, отчего и начал коллекционировать шарфы разных команд.
Сейчас на игры часто ходить не получается, но эта небольшая коллекция греет душу, напоминает о прекрасных моментах.
Среди команд с Европы , слежу за Feyenoord Rotterdam , всегда хотел побывать на их стадионе , ощутить ту атмосферу, тот накал эмоций . Шарф этого клуба , мне привез друг и с того момента я стал следить за этой командой .
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BrickTop
Моё знакомство с атрибутикой произошло, наверное, также, как и у всех - на футбольной коробке в моем дворе. Когда играешь на одном поле с «Роналдиньо», «Фиго» и «Шевченко» (пускай, эти футболки были и жутко палеными), мне тоже всегда очень хотелось свою футболку с фамилией героя на спине. Спустя год (а то и больше) уговоров моего отца, мы с ним отправились на Арбат, где купили абсолютно контрафактную, но такую теплую для моего сердца футболку Спартака с фамилией Быстров и 23 номером на спине. С тех пор я загорелся идеей обладать еще большим количеством Джерси в своей коллекции. Так как я был ребенком и карманных денег особо не было, то моя коллекция сначала пополнилась парочкой палёных футболок, а затем я решил перестать покупать контрафакт и начать коллекционировать шарфы. С тех пор у меня появилась довольно приличная коллекция «роз» различных спортивных клубов со всего света (я покупал шарфы в каждом городе и стране куда ездил, а также мои друзья привозили (и привозят до сих пор) мне их из своих поездок), почти всех из которых до сих пор хранятся у моих родителей. Годы шли, я стал самостоятельным, появились свободные деньги и я снова стал смотреть на Джерси. Сначала это были обычные джерси болельщиков, которые я покупал в разных поездках или на распродажах в Москве, затем я узнал про сайт classicfootballshirts и стал каждый месяц/два покупать себе по понравившейся джерси из магазина в Англии. Так моя коллекция заметно расширилась географически и количественно. К сожалению, геополитическая ситуация в мире закрыла для меня данный магазин (они перестали доставлять) и я переключился на внутренний рынок России. Российские клубы не очень сговорчивы на покупки Джерси, но я все равно продолжаю пополнять свою коллекцию каждый год. В данный момент у меня насчитывается порядка 70-80 различных оригинальных джерси российских и зарубежных футбольных и хоккейных клубов(в том числе и игровые джерси со спортсменов). Если выделить наиболее ценные для меня джерси, то это будут 1)Бэкхем, МЮ, с Суперкубка 98 года, 2) Аршавин, Арсенал, 3) игровая джерси Максима Кицына (тот самый, который в 2011 обыгрывал канадцев на мчм), Металлург Нк, 4) игровая джерси Лебеденко, Торпедо М., 5) Мюнхен 1860, 1998 года, 6) Дэн Марино (тот самый из фильма Эйс Вентура), Майами Долфинс, 7) игровая Джерси Павлюченко с его автографом, «знамя труда», 8) Билялетдинов, Эвертон, 9) ранняя джерси Джеррарда с 17 номером, Ливерпуль, 10) игровая Джерси Сергея Шустикова, Торпедо М., 11) игровая джерси Шатова, Анжи, 12) Джерси Манчестер Юнайтеда легендарного сезона 1999 года и много-много других. Каждая джерси по своему ценна для меня. Кроме Джерси я слегка коллекционирую прочую интересную атрибутику - например, у меня есть клюшка которой играл Ковальчук, шайба с автографом Тимкина, вымпел с автографами всех игроков ФК Нижний Новгород и прочее. Свою коллекцию я планирую и дальше расширять, так как это моя отдушина в наше непростое время. Тем более охота на интересные экземпляры всегда вызывает огромный азарт. Фото всех своих джерси (по-возможности) отправлю Вам на почту.
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realgiba@icloud.com
Домингес ???
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Анна Слегина
Автор
Ответ romanbanan
Спортс, я уже несколько раз писал в личку Головину, Аксёнову и тд. В Москве живёт девушка Дарья, которая снимает отдельную квартиру для коллекции своих футболок. Она странная, но про нее можно сделать статью! Вот ссылка-пруф на её профиль на авито https://www.avito.ru/user/29be69b3997f0c6d98f9d59c94acbbfe/profile?src=fs&page_from=from_favorite_sellers могу дать её контакт в личке, если надо.
Привет! Ого, спасибо за историю, обсужу с коллегами) И правда, удивительно, если под коллекцию — целая квартира. Скажите, а откуда сами узнали про Дарью?)
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Александр Карпюк
Ответ romanbanan
Спортс, я уже несколько раз писал в личку Головину, Аксёнову и тд. В Москве живёт девушка Дарья, которая снимает отдельную квартиру для коллекции своих футболок. Она странная, но про нее можно сделать статью! Вот ссылка-пруф на её профиль на авито https://www.avito.ru/user/29be69b3997f0c6d98f9d59c94acbbfe/profile?src=fs&page_from=from_favorite_sellers могу дать её контакт в личке, если надо.
Давно вам написал, но ответа не было)
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dzolot
BrickTop, угораздило же тебя, мальчика купить первой футболку такого неоднозначного персонажа как Быстров. Ну батя-то мог подсказать, оттолкнуть от такой покупки. Фууу.
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Felipe63
52 вымпела, майки Милана2018 и Барселоны2014 (оранжевая) и несколько шарфов. Вымпела естественно основное блюдо - практически все получены во время судейства (когда команды обмениваются вымпелами) есть экземпляры перешедшие "по наследству" от коллег. Скину вечером фото на почту! Классный конкурс ребята!
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sanya-182
коллекционирую чайные кружки футбольных клубов, с Евро и ЧМ. 328 экземпляров на сегодня. в 2013 году в Лейпциге была куплена кружка RB Leipzig, клуб тогда играл ещё в 3й Бундеслиге. у фаншопа была разбита витрина - местные тогда очень противились появлению команды.
самая старая чашка - чемпионат мира 1966
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Анна Слегина
Автор
Ответ Радик Батеряков
с каждого выезда, я беру вымпел команды, каждый из них это моё воспоминание о путешествии, и каждый из них дорог
Поймали фотку вашей коллекции, круто! А за какой клуб сами болеете?)
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Радик Батеряков
Ответ Анна Слегина
Поймали фотку вашей коллекции, круто! А за какой клуб сами болеете?)
За Ньюкасл))
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Анна Слегина
Автор
Ответ Rsln Rsln
Вечер добрый. Уже лет 15 (с перерывам) собираю стикеры и шарфы футбольных ультрас. Раз 5 переосмыслял свою коллекцию и решил остановится на тех айтемах, производителей которых знаю лично или на том, что включает в себя отсылки к массовой культуре или истории города/региона. Кроме этого собираю то, где фигурирует образ Корто Мальтезе. Это герой комиксов итальянского художника Уго Пратта. Про этого персонажа писал в своём блоге: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/pitchinvasion/2766818.html?sl=1 Тут выделю коллекцию шарфов группы Irreductibles французского «Тулона». Я собрал почти все шарфы, за исключением нескольких экземпляров и такого на просторах экс-СССР 100% нет ни у кого. Еще немного собираю значки и игровые футболки (с прошлого года). В формате коллекции, мои накопления смешные (пару десятков каждого наименования), но среди них есть крайне любопытные экземпляры. Например: чемпионская футболка «Хаммарбю» сезона 2001 года, выездная футболка «Санкт-Паули» сезона 1996/1997 в которой рассекал Николай Писарев, домашняя футболка «Депортиво ла Карунья» сезона 2006/2008 от технического спонсора Canterbury (уникальна тем, что фирма обычно производит форму для регби, а не для футбола), «Рапид» 1996/1998, Ирландия домашняя 2002 и гостевая 2000. Стикеров тоже множество, но как и шарфы, последние два года я эту коллекцию не обновлял. Про все это пишу в своем блоге Pitch Invasion в телеграм и периодически тут))
Вау! Звучит очень круто, спасибо за историю) Подписалась на ваш блог, ждём от вас новых постов!)
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Rsln Rsln
Ответ Анна Слегина
Вау! Звучит очень круто, спасибо за историю) Подписалась на ваш блог, ждём от вас новых постов!)
Отправил на почту фото))
Спасибо
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