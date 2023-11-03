Собираете атрибутику любимой команды или коллекционируете спортивный мерч? Тогда этот конкурс для вас
Разыгрываем лимитированные свитшоты и сертификат.
Дэн Берн из «Ньюкасла» после матча против «ПСЖ» признался, что футболка Мбаппе ему нужна: «Считаю забавной эту традицию обмениваться футболками. Для того, чтобы показать, что ты играл с ними, достаточно открыть ютуб».
Берн – редкость: обычно у футбольных людей огромные коллекции. У Лионеля Месси, Жерара Пике и Лучано Спаллетти оборудованы целые комнаты!
В команде Sports.ru есть коллекционеры спортивной атрибутики – уверены, что среди пользователей тоже. Расскажете о своей коллекции? Авторам лучших историй подарим свитшоты из лимитированной партии для авторов Трибуны и сертификат на спортивные покупки.
Что нужно сделать?
- В комментарии к этому посту расскажите, какую коллекцию атрибутики собрали за вашу фанатскую жизнь, историю появления этого набора или отдельной позиции в ней. Ждем увлекательных историй!
- Отправьте фотографию коллекции на почту: a.slegina@sports.ru.
Истории принимаем до 6 ноября включительно, а уже 9 ноября подведем итоги.
Что по подаркам?
● 1-е место – сертификат в Спортмастер (4000 рублей) на ваши спортивные покупки. ● 2-е и 3-е места – свитшоты из лимитированной партии для авторов Трибуны.
Мы начнем
Илья Котликов, руководитель отдела продаж
Хочется сразу сказать: я не коллекционер, а мой набор футбольных джерси нельзя называть коллекцией. Я просто люблю футбол и не люблю выбрасывать вещи. Так накопился небольшой ящик футбольных маек. Я болею за московский «Спартак», поэтому, конечно, у меня есть джерси «Спартака». Главная гордость – футболка чемпионского сезона с автографом Квинси Промеса. Надпись чуть-чуть уже подстерлась, но я обещаю в будущем хранить ее более бережно.
Часть футболок я привозил из путешествий. Майку «Бешикташа» купил с огромной скидкой, потому что мне ее продали как бракованную – там какая-то клякса при печати номера получилась. С «Энфилда» привез ретро-джерси «Ливерпуля», с классического дождливого матча Чемпионшипа – форму «Миллуола». Из Бразилии – форму «Палмейрас» с номером и фамилией чемпиона России Луиса Адриано. Майку «Аякса» из Амстердама мне привезла подруга.
Трофей с домашнего чемпионата мира – игровая футболка сборной Перу. У нее даже есть небольшая история: после победы России над Египтом я поехал в центр в футболке нашей сборной. Где-то посреди ночи на Никольской из толпы перуанцев выскочил какой-то жизнерадостный дядька и предложил поменяться футболками. Не представляю, как он тогда влез в мою S-ку, если честно.
Вообще, у меня есть еще парочка историй. Если интересно, дайте знать в комментариях, и я расскажу.
Илья Егоров, редактор Бомбардира
Я уже не помню, как именно начал собирать коллекцию. Кажется, первый шарф появился, когда еще в школьном возрасте поехал с мамой в Санкт-Петербург и зашел в магазин «Зенита» на Невском проспекте. Не болел и не болею за клуб, но почему-то решил, что хочу купить именно шарф. Наверное, именно с того момента началась моя коллекция.
У меня есть главное правило (в этом плане нисколько не уникален): шарф должен быть из официального фан-шопа клуба либо из магазина на стадионе. Никаких сторонних ресурсов, покупаю только так. Еще вариант – прошу друзей покупать их для меня, если они едут в какие-нибудь футбольные города.
При этом коллекционирую я не очень активно: с 2012-го накопил всего 18 экземпляров.
В 2013-м дядя ездил в Германию и звонил мне оттуда с вопросом, какой шарф покупать. Были варианты с «Баварией», потому что он посещал Мюнхен, но я отказался и почему-то выбрал «Герту» (он был и в Берлине). Дядя не особо следит за футболом, но даже тогда удивлялся, что я отказался от мерча сильнейшего клуба Германии. А мне просто не хотелось мейнстрима. Думаю, сейчас бы сделал тот же выбор.
Сейчас я живу в Москве, а большая часть моей коллекции в родном Кургане. У мамы их 11 штук – все на фото. Мою коллекцию нельзя назвать большой, да и я с трудом подхожу под определение «коллекционер». Зато каждый шарф – небольшая отсылка к культуре и быту того места, где играет его футбольный клуб.
Теперь ваш черед рассказывать! Ставьте плюс, если уже пошли доставать с пыльной полки шарфы любимой команды.
Фото: instagram.com/leomessi
В Москве живёт девушка Дарья, которая снимает отдельную квартиру для коллекции своих футболок. Она странная, но про нее можно сделать статью!
Вот ссылка-пруф на её профиль на авито
https://www.avito.ru/user/29be69b3997f0c6d98f9d59c94acbbfe/profile?src=fs&page_from=from_favorite_sellers
могу дать её контакт в личке, если надо.
Уже лет 15 (с перерывам) собираю стикеры и шарфы футбольных ультрас.
Раз 5 переосмыслял свою коллекцию и решил остановится на тех айтемах, производителей которых знаю лично или на том, что включает в себя отсылки к массовой культуре или истории города/региона.
Кроме этого собираю то, где фигурирует образ Корто Мальтезе. Это герой комиксов итальянского художника Уго Пратта. Про этого персонажа писал в своём блоге: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/pitchinvasion/2766818.html?sl=1
Тут выделю коллекцию шарфов группы Irreductibles французского «Тулона». Я собрал почти все шарфы, за исключением нескольких экземпляров и такого на просторах экс-СССР 100% нет ни у кого.
Еще немного собираю значки и игровые футболки (с прошлого года). В формате коллекции, мои накопления смешные (пару десятков каждого наименования), но среди них есть крайне любопытные экземпляры.
Например: чемпионская футболка «Хаммарбю» сезона 2001 года, выездная футболка «Санкт-Паули» сезона 1996/1997 в которой рассекал Николай Писарев, домашняя футболка «Депортиво ла Карунья» сезона 2006/2008 от технического спонсора Canterbury (уникальна тем, что фирма обычно производит форму для регби, а не для футбола), «Рапид» 1996/1998, Ирландия домашняя 2002 и гостевая 2000.
Стикеров тоже множество, но как и шарфы, последние два года я эту коллекцию не обновлял.
Про все это пишу в своем блоге Pitch Invasion в телеграм и периодически тут))
До сих пор это фото хранится вместе с шарфами и другой атрибутикой клуба в самом надежном месте — у мамы дома. На память о большом стадионе для маленькой меня.
Сейчас на игры часто ходить не получается, но эта небольшая коллекция греет душу, напоминает о прекрасных моментах.
Среди команд с Европы , слежу за Feyenoord Rotterdam , всегда хотел побывать на их стадионе , ощутить ту атмосферу, тот накал эмоций . Шарф этого клуба , мне привез друг и с того момента я стал следить за этой командой .
самая старая чашка - чемпионат мира 1966
Спасибо