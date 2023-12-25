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Игровая форма Бекхэма и еще 75 уникальных джерси — история большой коллекции нашего пользователя

Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
КХЛ КХЛ
Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От команды Трибуны Sports.ru : В этом посте наш пользователь BrickTop, который занял второе место в конкурсе коллекций, рассказывает про свою коллекцию спортивной атрибутики. Рассказать свою историю в этом блоге может каждый — просто напишите черновик и сохраните его, а мы поможем опубликовать вашу классную историю. А теперь — слово автору.

Как все началось?

Мое знакомство с атрибутикой произошло, наверное, как и у всех — на футбольной коробке в моем дворе. Когда играешь на одном поле с «Роналдиньо», «Фиго» и «Шевченко» (пускай, эти футболки были и жутко палеными), тоже очень хочется свою футболку с фамилией героя на спине. Спустя год (а то и больше) уговоров моего отца, мы с ним отправились на Арбат, где купили абсолютно контрафактную, но такую теплую для моего сердца футболку Спартака с фамилией Быстров и 23 номером на спине. С тех пор я загорелся идеей обладать еще большим количеством джерси в своей коллекции. Карманных денег особо не было, я решил перестать покупать контрафакт и начать коллекционировать шарфы. С тех пор у меня появилась довольно приличная коллекция «роз» различных спортивных клубов со всего света (я покупал шарфы в каждом городе и стране, куда ездил, а мои друзья привозили мне их (и привозят до сих пор) из своих поездок).

Фото из личного архива автора коллекции BrickTop

Годы шли, я стал самостоятельным, появились свободные деньги, и я снова стал смотреть на джерси. Сначала это были обычные джерси болельщиков, которые я покупал в разных поездках или на распродажах в Москве, затем я узнал про сайт classicfootballshirts и стал каждый месяц/два покупать себе по понравившейся джерси из магазина в Англии. Так моя коллекция заметно расширилась географически и количественно. Я переключился на внутренний рынок России. Российские клубы не очень сговорчивы на покупки джерси, но я все равно продолжаю пополнять свою коллекцию каждый год.

Сколько джерси в вашей коллекции?

У меня насчитывается где-то 76 различных оригинальных джерси российских и зарубежных футбольных и хоккейных клубов (в том числе и игровые джерси со спортсменов). Я храню их в шкафу и иногда демонстрирую своим друзьям — это мой личный выставочный центр :) Если выделить наиболее ценные для меня экземпляры, то это будут: 1) джерси Бекхэма, МЮ, с Суперкубка 98 года; 2) Аршавин, Арсенал; 3) игровая джерси Максима Кицына (тот самый, который в 2011 обыгрывал канадцев на МЧМ), Металлург Нк; 4) игровая джерси Лебеденко, Торпедо М.; 5) Мюнхен 1860, 1998 года; 6) Дэн Марино (тот самый из фильма Эйс Вентура), Майами Долфинс; 7) игровая джерси Павлюченко с его автографом, «знамя труда»; 8) Билялетдинов, Эвертон; 9) ранняя джерси Джеррарда с 17 номером, Ливерпуль; 10) игровая джерси Сергея Шустикова, Торпедо М.; 11) игровая джерси Шатова, Анжи; 12) джерси Манчестер Юнайтеда легендарного сезона 1999 года. И еще много-много других.

Фото из личного архива автора коллекции BrickTop

Каждая джерси по своему ценна для меня. Интересные экземпляры я получаю абсолютно случайно. Игровые джерси Торпедо (Лебеденко, Шустикова, Самсонова, Седько) я смог заполучить напрямую от сотрудника Торпедо — они реализовывали среди «своих» джерси игроков с прошлых сезонов, которые просто хранились на складе. Джерси Максима Кицына я тоже получил через сотрудника клуба в Новокузнецке, которые распространяли джерси игроков прошлых сезонов среди болельщиков. Оригинальный джерси с последнего матча клуба Лекко в серии С (Италия) мне отправил мой брат, который путешествовал по Европе и случайно забрел в этот прекрасный город, познакомился там с местными любителями футбола (они еще показывали ему фотографию с матча, откуда на футболке появилась зацепка — игрока схватили за футболку в одной из атак). Джерси Семена Иванова из ХК Адмирал был для меня абсолютно спонтанным. Я посмотрел пару игр дерзкой команды Тамбиева в начале прошлого сезона, и мне захотелось во что бы то ни стало заполучить их джерси. Я хотел джерси именно с фамилией. В клубе мне просто дали номер телефона сотрудника, который мог бы помочь мне с нанесением. Собственно, так я и заказал себе джерси с фамилией Иванова, который мне приглянулся своей активностью в первых играх Адмирала в прошлом сезоне. Подготовленную игровую джерси Бекхэма с Суперкубка 1998 года мне подарила моя будущая супруга на день рождения.

Фото из личного архива автора коллекции BrickTop

А что кроме джерси?

Кроме джерси я слегка коллекционирую прочую интересную атрибутику — например, у меня есть клюшка, которой играл Ковальчук, шайба с автографом Тимкина, вымпел с автографами всех игроков ФК Нижний Новгород и прочее. С клюшкой Ковальчука все получилось не специально. Я очень хотел получить в свою коллекцию клюшку Никиты Гусева, а он как раз вернулся в СКА. Я стал трясти разные организации и людей, которые занимаются экипировкой игроков клуба, но никто мне не отвечал. В итоге мне написал один человек из Петербурга, который занимался ремонтом игровых клюшек из клуба, но сказал, что клюшки Гусева у него нет, зато у него было много клюшек других замечательных игроков СКА из старых сезонов. Так ко мне попала клюшка Ильи еще со времен его игры в СКА. Возможно, именно ей он играл в тех легендарных играх, когда они отыгрались с 0-3 в финале конференции, но это все мечты)

Фото из личного архива автора коллекции BrickTop

Потолок желаний в коллекции уже достигнут?

Конечно же нет! Совершенству нет предела. В мире ещё очень много прекрасных игроков и клубов, которые мне симпатизируют. И, как мне кажется, с каждым годом их становится все больше. У меня есть заветные лоты, которые я хотел бы получить: это игровая джерси Никиты Гусева и игровая джерси Наиля Якупова. Но, к сожалению, клубы продают их очень дорого. Я очень огорчен, что среди клубов России не развита культура продажи джерси и амуниции игроков.

Свою коллекцию я планирую и дальше расширять, так как это моя отдушина, а охота на интересные экземпляры всегда вызывает огромный азарт. Интерес к коллекционированию, мне кажется, никак не объяснить. Коллекционирование — это очень личное. Каждому человеку может быть ценно что-то определенное: кто-то коллекционирует антикварные книги, кто-то редкие автомобили. А мне нравится спорт и его культура, которая распространяется через клубные джерси. В данный момент я очень рад, в мире поднимается мода на ношение джерси в повседневной жизни, ведь именно так можно выделиться в толпе и показать свою принадлежность к чему-то большему. 

Рассказать историю в этом блоге может каждый. Тоже коллекционируете? Просто создайте в этом блоге черновик вашего поста, а мы — проверим его, пообщаемся с вами и опубликуем вашу классную историю.

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