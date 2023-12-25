Игровая форма Бекхэма и еще 75 уникальных джерси — история большой коллекции нашего пользователя

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От команды Трибуны Sports.ru : В этом посте наш пользователь BrickTop, который занял второе место в конкурсе коллекций, рассказывает про свою коллекцию спортивной атрибутики. Рассказать свою историю в этом блоге может каждый — просто напишите черновик и сохраните его, а мы поможем опубликовать вашу классную историю. А теперь — слово автору.

Как все началось?

Мое знакомство с атрибутикой произошло, наверное, как и у всех — на футбольной коробке в моем дворе. Когда играешь на одном поле с «Роналдиньо», «Фиго» и «Шевченко» (пускай, эти футболки были и жутко палеными), тоже очень хочется свою футболку с фамилией героя на спине. Спустя год (а то и больше) уговоров моего отца, мы с ним отправились на Арбат, где купили абсолютно контрафактную, но такую теплую для моего сердца футболку Спартака с фамилией Быстров и 23 номером на спине. С тех пор я загорелся идеей обладать еще большим количеством джерси в своей коллекции. Карманных денег особо не было, я решил перестать покупать контрафакт и начать коллекционировать шарфы. С тех пор у меня появилась довольно приличная коллекция «роз» различных спортивных клубов со всего света (я покупал шарфы в каждом городе и стране, куда ездил, а мои друзья привозили мне их (и привозят до сих пор) из своих поездок).

Фото из личного архива автора коллекции BrickTop

Годы шли, я стал самостоятельным, появились свободные деньги, и я снова стал смотреть на джерси. Сначала это были обычные джерси болельщиков, которые я покупал в разных поездках или на распродажах в Москве, затем я узнал про сайт classicfootballshirts и стал каждый месяц/два покупать себе по понравившейся джерси из магазина в Англии. Так моя коллекция заметно расширилась географически и количественно. Я переключился на внутренний рынок России. Российские клубы не очень сговорчивы на покупки джерси, но я все равно продолжаю пополнять свою коллекцию каждый год.

Сколько джерси в вашей коллекции?

У меня насчитывается где-то 76 различных оригинальных джерси российских и зарубежных футбольных и хоккейных клубов (в том числе и игровые джерси со спортсменов). Я храню их в шкафу и иногда демонстрирую своим друзьям — это мой личный выставочный центр :) Если выделить наиболее ценные для меня экземпляры, то это будут: 1) джерси Бекхэма, МЮ, с Суперкубка 98 года; 2) Аршавин, Арсенал; 3) игровая джерси Максима Кицына (тот самый, который в 2011 обыгрывал канадцев на МЧМ), Металлург Нк; 4) игровая джерси Лебеденко, Торпедо М.; 5) Мюнхен 1860, 1998 года; 6) Дэн Марино (тот самый из фильма Эйс Вентура), Майами Долфинс; 7) игровая джерси Павлюченко с его автографом, «знамя труда»; 8) Билялетдинов, Эвертон; 9) ранняя джерси Джеррарда с 17 номером, Ливерпуль; 10) игровая джерси Сергея Шустикова, Торпедо М.; 11) игровая джерси Шатова, Анжи; 12) джерси Манчестер Юнайтеда легендарного сезона 1999 года. И еще много-много других.

Фото из личного архива автора коллекции BrickTop

Каждая джерси по своему ценна для меня. Интересные экземпляры я получаю абсолютно случайно. Игровые джерси Торпедо (Лебеденко, Шустикова, Самсонова, Седько) я смог заполучить напрямую от сотрудника Торпедо — они реализовывали среди «своих» джерси игроков с прошлых сезонов, которые просто хранились на складе. Джерси Максима Кицына я тоже получил через сотрудника клуба в Новокузнецке, которые распространяли джерси игроков прошлых сезонов среди болельщиков. Оригинальный джерси с последнего матча клуба Лекко в серии С (Италия) мне отправил мой брат, который путешествовал по Европе и случайно забрел в этот прекрасный город, познакомился там с местными любителями футбола (они еще показывали ему фотографию с матча, откуда на футболке появилась зацепка — игрока схватили за футболку в одной из атак). Джерси Семена Иванова из ХК Адмирал был для меня абсолютно спонтанным. Я посмотрел пару игр дерзкой команды Тамбиева в начале прошлого сезона, и мне захотелось во что бы то ни стало заполучить их джерси. Я хотел джерси именно с фамилией. В клубе мне просто дали номер телефона сотрудника, который мог бы помочь мне с нанесением. Собственно, так я и заказал себе джерси с фамилией Иванова, который мне приглянулся своей активностью в первых играх Адмирала в прошлом сезоне. Подготовленную игровую джерси Бекхэма с Суперкубка 1998 года мне подарила моя будущая супруга на день рождения.

Фото из личного архива автора коллекции BrickTop

А что кроме джерси?

Кроме джерси я слегка коллекционирую прочую интересную атрибутику — например, у меня есть клюшка, которой играл Ковальчук, шайба с автографом Тимкина, вымпел с автографами всех игроков ФК Нижний Новгород и прочее. С клюшкой Ковальчука все получилось не специально. Я очень хотел получить в свою коллекцию клюшку Никиты Гусева, а он как раз вернулся в СКА. Я стал трясти разные организации и людей, которые занимаются экипировкой игроков клуба, но никто мне не отвечал. В итоге мне написал один человек из Петербурга, который занимался ремонтом игровых клюшек из клуба, но сказал, что клюшки Гусева у него нет, зато у него было много клюшек других замечательных игроков СКА из старых сезонов. Так ко мне попала клюшка Ильи еще со времен его игры в СКА. Возможно, именно ей он играл в тех легендарных играх, когда они отыгрались с 0-3 в финале конференции, но это все мечты)

Фото из личного архива автора коллекции BrickTop

Потолок желаний в коллекции уже достигнут?

Конечно же нет! Совершенству нет предела. В мире ещё очень много прекрасных игроков и клубов, которые мне симпатизируют. И, как мне кажется, с каждым годом их становится все больше. У меня есть заветные лоты, которые я хотел бы получить: это игровая джерси Никиты Гусева и игровая джерси Наиля Якупова. Но, к сожалению, клубы продают их очень дорого. Я очень огорчен, что среди клубов России не развита культура продажи джерси и амуниции игроков.

Свою коллекцию я планирую и дальше расширять, так как это моя отдушина, а охота на интересные экземпляры всегда вызывает огромный азарт. Интерес к коллекционированию, мне кажется, никак не объяснить. Коллекционирование — это очень личное. Каждому человеку может быть ценно что-то определенное: кто-то коллекционирует антикварные книги, кто-то редкие автомобили. А мне нравится спорт и его культура, которая распространяется через клубные джерси. В данный момент я очень рад, в мире поднимается мода на ношение джерси в повседневной жизни, ведь именно так можно выделиться в толпе и показать свою принадлежность к чему-то большему.