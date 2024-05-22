Как финалы влияют на новую ЛЧ: почему «Бенфике» нужна была победа «Байера», а «Шахтеру» – «Реала»

В ЛЧ старого образца осталось сыграть один матч: финал разыграют «Реал» и «Боруссия» Дортмунд. Со следующего сезона турнир будет обновлен, изменились и некоторые правила.

Но в финалах двух еврокубков у клубов точно появятся дополнительные болельщики. Еще раз разъясним принцип и возможные исходы.

Победы итальянцев и немцев позволят им включить по шесть команд в ЛЧ

В группе точно сыграют по пять лучших клубов из Италии и Германии, а также по четыре из Англии и Испании плюс три из Франции. Другие места – квалификационные.

Но есть зависимость и от исходов финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В финале ЛЧ сыграют «Реал» и «Боруссия»:

● Победа «Реала» подвинет в групповой этап «Шахтер», который пока числится в квалификации. В этом случае место победителя ЛЧ, который и так туда попадает через свою лигу, переходит не чемпиону следующей ассоциации по рейтингу стран (как было раньше), а чемпиону с лучшим клубным рейтингом из страны без прямой квоты – как раз «Шахтеру».

Без победы «Реала» «Шахтер» сыграет в квалификации.

● Победа «Боруссии» позволит Германии иметь в ЛЧ шесть команд и выведет туда «Айнтрахт». Бундеслига делегирует пять клубов в ЛЧ, а «Боруссия» как раз заняла пятое место, поэтому откроется еще одно. «Айнтрахт» финишировал шестым.

Без успеха «Боруссии» «Айнтрахт» сыграет в следующем сезоне в Лиге Европы.

В финале ЛЕ играли «Аталанта» и «Байер»:

● Победа «Аталанты» – тот же принцип, что выше у Германии – шесть итальянских клубов в ЛЧ. Серия А имеет право выставлять пять команд, но если «Аталанта» – пятая, а победитель ЛЕ выходит в ЛЧ, то точно так же открывается шестое место, на котором сейчас «Рома».

Если бы «Аталанта» не выиграла, шестая команда Италии уходила бы в ЛЕ.

● Победа «Байера» позволила бы выйти в групповой этап ЛЧ «Бенфике». Тоже новое правило, цитируем УЕФА: «В случае выхода победителя Лиги Европы в общий этап Лиги чемпионов через национальное первенство клуб с лучшим индивидуальным коэффициентом из всех участников квалификации (путь чемпионов и путь представителей лиг) выйдет в общий этап напрямую».

«Бенфика» сейчас числится в квалификации, а коэффициент у нее (79,000) гораздо выше, чем у других («Рейнджерс» и «Шахтер» – по 63,000). Но «Байер» не победил, так что «Бенфика» так и сыграет в отборе ЛЧ.

Более подробно мы обсуждали это здесь .

Участники следующей ЛЧ – известные и потенциальные – как котировался их выход

От Англии в ЛЧ в следующем сезоне сыграют «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Астон Вилла». Так и предсказывалось по первым тремя, но четвертым букмекеры видели «МЮ». «Вилла» шла по прогнозам только девятой.

От Италии уже пятеро – «Интер», «Милан», «Болонья», «Ювентус» и «Аталанта». Отсюда «Интер», «Юве» и «Милан» котировались в первой четверке, но «Аталанта» – на уровне седьмого места, а «Болонья» – даже 12-го. «Рома», как мы выяснили, тоже может попасть в ЛЧ – ее изначально оценивали по силе пятой-шестой.

От Германии тоже пять команд – «Байер», «Штутгарт», «Бавария», «Лейпциг» и «Боруссия» Д. В четверке видели всех кроме «Штутгарта», ниже которого вообще котировались только две команды. Попадание в ЛЧ «Айнтрахта» тоже будет неожиданностью, но по задумке букмекеров он и должен был находиться не выше шестого места.

От Испании в ЛЧ сыграют «Реал», «Барселона», «Жирона» и «Атлетико». Вместо «Жироны», которую видели во второй половине таблицы, ждали «Севилью».

Франция представит «ПСЖ», «Монако» и «Брест» в группе, «Лилль» – в квалификации. Но перед началом сезона казалось, что в ЛЧ попадут «Марсель» и «Ланс». «Брест» же, по логике букмекеров, вообще должен был следовать на вылет.

Ставки на Спортсе

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100 рублей ➡ 146 тысяч. А если бы мы весь сезон ставили, что «Байер» не проиграет?

Фото: Gettyimages /Helge Prang / Stringer, David Ramos / Staff, Paolo Bruno / Stringer, Michael Regan / Staff