Интрига в РПЛ – 😍. «Зенит» влетел «Динамо», «Краснодару» надо победить «Крылья»

Чемпионская гонка в РПЛ затмила собой даже АПЛ: там отвалился «Ливерпуль», оставив «Арсенал» и «Сити» разбираться между собой. А у нас – «Динамо» дало жару, обыграв «Зенит». Константин Тюкавин – третий игрок в XXI веке, забивший «Зениту» 3+ гола за сезон в РПЛ. Какие расклады?

«Динамо» приблизилось к лидирующему в чемпионате России «Зениту». У действующего чемпиона осталось 50 очков, у «Динамо» теперь 47 баллов. Выйти на первое место завтра имеет возможность «Краснодар», на счету которого 49 очков. Ему предстоит сыграть с «Крыльями Советов» в Самаре.

«Зенит» во второй раз подряд не смог победить. Команда Сергея Семака уступила «Динамо» (0:1) в 26-м туре Мир РПЛ. С 17 апреля петербуржцы выиграли лишь один из четырех матчей – с «Оренбургом» (1:0). Также они сыграли вничью со «Спартаком» (0:0) в Фонбет Кубке России и потерпели поражение от «Рубина» (0:2). 2 мая «Зенит» выступит в гостях у ЦСКА в Кубке.

«Динамо» впервые в истории выиграло у «Зенита» оба матча сезона в чемпионате России – нынешний сезон 28-й, в котором встречаются эти две команды Последние пять команд, делавших дубль против «Зенита»:

«Динамо» 2023/24.

«Локомотив» 2023/24.

«Рубин» 2020/21.

«Локомотив» 2017/18.

«Терек» 2016/17.

По недавним коэффициентам на чемпионство «Зенита» давали коэффициент 1.08. За 8.00 можно было поставить на то, что РПЛ выиграет любой другой клуб.

«Краснодар» котировался вторым у букмекеров с коэффициентом 10.00 на чемпионство. Третье место делили «Динамо» и ЦСКА – по 50.00. Ждем обновления линий, кажется, кто-то успел ухватить валуй.

Так какие линии на завтрашний «Краснодар»

Самарцы сейчас показывают неплохие результаты. С другой стороны, подопечные Игоря Осинькина набирают очки там, где и положено – с соперниками из нижней половины турнирной таблицы. При этом в трех весенних матчах с серьезными оппонентами «Крылья Советов» заработали всего один балл. Претендующий на чемпионство «Краснодар» явно относится ко второй группе. Добавим, что краснодарцы не проиграли самарцам в 11 из 13 последних личных встреч в РПЛ (7 побед, 4 ничьи).

«Крылья Советов» пропускали на своем поле в 9 из 12 игр в нынешнем чемпионате. «Краснодар» не проиграет и ТБ 1,5 за 1.85.

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Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко