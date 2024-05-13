В РПЛ третий аномальный матч по тоталу в 2024 году. Можно ли найти логику?

28-й тур завершился матчем-концертом в Сочи. Хозяева легко могли вылететь, но красиво задержались в РПЛ, скорее всего, только до следующих выходных. Команда Морено забила шесть мячей некогда одной из лучших оборон в РПЛ. Итоговый счет 6:1 – вовсе не рекорд чемпионата. Даже короткая память – не помеха всколыхнуть картинку из Грозного, где «Балтика» разгромила «Ахмат» – 7:1.

Аномальные тоталы

Любопытно, что в линиях букмекеров вовсе не предусмотрено подобной результативности. Например, в Сочи предел – тотал больше 5.5 за коэффициент 17.00. Кстати, на обратный исход было 1.01. То есть формально 17.00 мог бы быть значительно выше, но букмекеры оценивают шесть голов и больше в погрешность. На деле же именно в 2024 году РПЛ удивляет аномалией.

В двух матчах участником перестрелки был «Пари НН» – один из самых закрытых клубов первой части сезона. Волжане перед разгромом от «Сочи» выдали яркий триллер в противостоянии с «Краснодаром» (3:4). Тот самый – еще с Юраном и опоссумами. А до этого тотал больше шести голов в РПЛ не проходил с уже позабытой остросюжетной игры «Спартак» – «Краснодар» (4:3), состоявшейся в апреле 2023 года. Вспомнить поможет забег Алексиса Дуарте.

«Пари НН» – лучший пример всех растаявших по весне трендов. В первом круге был момент, когда оборона по пропущенным мячам уступала только «Краснодару»; вторая часть сезона – катастрофа. В последних десяти встречах пропущено 28 (!) мячей. Объяснение – не только чехарда с тренерами и травмами, но и коллекция дисквалификаций Гоцука. В следующем матче лучший защитник клуба вернется.

А кто теперь вылетит из РПЛ?

«Сочи» повысил свои шансы остаться в элите примерно на один процент. К сожалению, для самого атакующего аутсайдера следующий сезон начнется не в РПЛ. Аналитики Opta вероятностью больше 70% оценивают вылет «Балтики». А дальше – все очень плотно.

Кстати, в следующем туре в Сочи пожалует «Краснодар». Вот и сложилась логика. На этот матч букмекерам точно стоит хотя бы из уважения предложить тотал больше 6.5.

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Фото: vk.com/pfcsochi