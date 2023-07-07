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«Зенит» в Суперкубке России: постоянно был фаворитом, но не всегда побеждал, а ЦСКА вообще его громил

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Старт нового футбольного сезона в России – матч за Суперкубок. На этот раз «Зенит» сыграет против ЦСКА. Они уже встречались в такой игре трижды, впереди – четвертый матч.

Для «Зенита» же – это 11-й по счету розыгрыш Суперкубка.

2008, «Зенит» – «Локомотив»: нелепая ошибка Левенца и удаление Торбинского в дебютном матче

Так начался триумфальный для «Зенита» год – два еврокубка были уже потом, а сначала клуб выиграл первый Суперкубок в своей истории. Именно тогда случился легендарный гол Левенца/Аршавина, когда вратарь «Локо» ввел мяч в игру, забыв, что сзади находится соперник – и тот спокойно забил в пустые ворота.

Родолфо сравнял счет в середине второго тайма, но в конце победу «Зенита» принес гол Павла Погребняка – 2:1. Между этими событиями удалился Дмитрий Торбинский, который потом еще и поругался с Владиславом Радимовым.

Главная послематчевая тема – первый гол. «Все дело в моей невнимательности. Аршавина я не видел, у меня нет глаз на затылке», – рассказывал Левенец. Аршавин же пояснил: «Забежал в ворота, отдыхал там. Пришлось возвращаться назад. Увидел, что вратарь мяч поставил. Понял, Левенец меня не видит. Прокинул и точнейшим ударом направил мяч в ворота».  

2011, «Зенит» – ЦСКА: голевой пас Семака перед памятным влетом в еврокубках

«Зенит» в ранге чемпиона-2010 играл против ЦСКА в первом немосковском Суперкубке – матч проходил в Краснодаре на стадионе «Кубань». Единственный гол на 73-й минуте забил 22-летний Алексей Ионов после прострела Сергея Семака.

Правда, через несколько дней «Зенит» влетел «Твенте» 0:3, а Роман Широков после матча заявил: «То, что мы не получили от ЦСКА, получили сегодня». Хот тогда общие впечатления от российского футбола все равно были приятными – сразу три наших клуба сыграли в 1/8 финала Лиги Европы. Ностальгия.

2012, «Зенит» – «Рубин»: фаворит уступил при дикой жаре

«Зенит» мощно прошел предыдущий полуторный сезон, став чемпионом с 13-очковым отрывом. Перед игрой с «Рубином» явным фаворитом казались петербуржцы: 1.94 на прямую победу и 1.42 – на завоевание трофея. Матч проходил в Самаре.

Но фавориту пришлось выходить на второй тайм при счете 0:2 после голов Сальваторе Боккетти и Владимира Дядюна, и с задачей он не справился, голов больше забито не было. После матча все дружно отмечали дикую жару, учитывая, что и начало игры было запланировано на 16:00. «Вы прекрасно видели, что во втором тайме команды просто встали», – посетовал Курбан Бердыев.

Тем же летом «Зенит» провернул два громких трансфера, приобретя Халка и Витселя, но не вышел из группы Лиги чемпионов и упустил титул в борьбе с ЦСКА.

2013, ЦСКА – «Зенит»: разгром вице-чемпиона и ответ Тимощука Слуцкому

ЦСКА в том году выиграл еще и Кубок, так что «Зенит» попал в матч за Суперкубок как вторая команда РПЛ. Перед началом игры в Ростове-на-Дону явного фаворита не было: 2.55 – на победу «Зенита» и 2.65 – на ЦСКА.

Но чемпион провел мощный матч, а «Зенит» опять в первом тайме пропустил дважды – теперь от Кейсуке Хонды и Сергея Игнашевича. После перерыва японец оформил дубль.

«Хочу поздравить ЦСКА и попросить прощения у наших болельщиков. Это весь комментарий», – послематчевая реплика Спаллетти. А на цитату Леонида Слуцкого о том, что ЦСКА сейчас – лидирующая команда в России, отреагировал Анатолий Тимощук: «Они могут говорить все что угодно. Перед этим же два года чемпионом был «Зенит».

В этом сезоне «Зенит» ничего не выиграл, зато вышел из группы Лиги чемпионов, но при этом расстался со Спаллетти за пару месяцев до финиша. И следующий Суперкубок пропустил.

2015, «Зенит» – «Локомотив»: суперфаворит чуть не проиграл на своем поле

Андре Виллаш-Боаш привел «Зенит» к чемпионству в сезоне-2014/15, а матч за Суперкубок фактически прошел дома – на «Петровском» в Санкт-Петербурге. Фактор своего поля еще больше указывал на вероятного победителя – 1.60 было на прямую победу «Зенита». «Локомотиву» же до этих раскладов не было никакого дела – клуб повел в счете после гола Ниассе и удерживал преимущество до 83-й минуты, когда сравнял Смольников.

Лишь в серии пенальти «Локо» уступил из-за промахов Григорьева и Чорлуки. «Я пришел ради титулов. И вот – один матч, сразу титул! Выходит, не зря ушел из «Спартака», – радовался Артем Дзюба, это была его дебютная игра в «Зените». И посоветовал «Локомотиву» не бить пенальти черпаком (так промахнулся Григорьев), чем разозлил Ольгу Смородскую: «Пусть он лучше дает советы своей команде. А мою трогать не нужно».

«Зенит» в этом сезоне здорово выступил в группе Лиги чемпионов, выиграв пять матчей из шести, но не стал чемпионом. Зато разнес ЦСКА в финале Кубка (4:1) и снова поехал играть в матче за Суперкубок.

2016, ЦСКА – «Зенит»: шутка над Кокориным и единственный трофей Луческу

Шансы в этой игре были примерно равны: на победу «Зенита» – 2.50, на успех ЦСКА – 2.90. Для второго подряд и четвертого по счету Суперкубка хватило гола Маурисио. Все это происходило на фоне скандала вокруг Александра Кокорина, Павла Мамаева и дорогущего шампанского в Монако, так что шуток хватало – например, Дзюба, Шатов и Кришито в раздевалке после Суперкубка настаивали, чтобы шампанское открывал именно Кокорин. В итоге футболист, как говорят, к напитку не притронулся.

Сезон во главе с Мирчей Луческу начинался для «Зенита» празднично, но особой радости не принес. Хотя отдельные матчи, конечно же, запомнились – вроде 4:3 над тель-авивским «Маккаби», хотя к 76-й минуте было 0:3.

2019, «Зенит» – «Локомотив»: два дубля и рекорд Семина

«Зенит» с этого момента уже никому не отдавал чемпионство в России, так что в матчах за Суперкубок появлялся регулярно. В 2019-м на «ВТБ Арене» шансы «Зенита» на победу оценивались повыше – 2.40 против 3.30 у «Локомотива». Матч же вышел самым результативным с 2007 года: на гол Федора Смолова дублем ответил Сердар Азмун, а на это своим дублем отреагировал Алексей Миранчук (3:2).

Юрий Семин стал на тот момент единственным трехкратным обладателем Суперкубка, а Сергей Семак критиковал судейство: «Руки не свистелись, пенальти были».

2020, «Зенит» – «Локомотив»: антирекорд по посещаемости из-за пандемии

В следующем году сыграли те же соперники – уже на «ВЭБ Арене». Расклады на этот раз были также в пользу «Зенита», но ощутимее – коэффициент 2.05 на его победу, который потом съехал до 1.80, и 4.00 на успех «Локо». «Зенит» в этой игре был и действующим чемпионом, и обладателем Кубка, так что получил в соперники вторую команду РПЛ.

Дзюба и Оздоев забили по голу, затем отличился Чорлука, так что снова до последних минут победитель известен не был. Юрий Жирков выиграл шестой Суперкубок в карьере, а «Зенит» в один год победил и в чемпионате, и в Кубке, и в Суперкубке.

Тренер «Локо» Марко Николич был лаконичен: «Поздравляю «Зенит» с Суперкубком. Они смогли реализовать свои моменты». Игру же посетили 5942 болельщика, так мало на Суперкубок еще не ходило – тогда как раз был разгар пандемии коронавируса.

2021, «Зенит» – «Локомотив»: легкая победа чемпиона и пострадавший стадион

Третий подряд матч за Суперкубок сложился для чемпиона еще проще. Это предсказывали и букмекеры: 1.67 на победу «Зенита» в матче, скатившиеся до 1.57, против 5.25 на успех «Локо». Матч прошел при 16 тысячах зрителей в Калининграде (все еще ограничения из-за пандемии) и окончился разгромом из-за голов Кузяева, Азмуна и Ерохина.

После матча куда больше рассуждали о коронавирусных нарушениях. Позже Роспотребнадзор подал в суд на РПЛ и стадион «Калининград» и добился для них штрафов по 100 тысяч рублей.

2022, «Зенит» – «Спартак»: второй подряд разгром, теперь на своем поле

Здесь букмекеры вообще борьбы не ждали, тем более что у «Спартака» был новый и неизвестный тренер, а матч проходил в Санкт-Петербурге. Победа «Зенита» котировалась за 1.58, потом – за 1.48, а успех «Спартака» оценивался в 5.40.

Гости хоть и начали неплохо, но еще в первом тайме пропустили от Сергеева и Малкома, а до крупного счет сразу после перерыва довел Вендел. Интрига иссякла окончательно, а добил «Спартак» в конце Кассьерра.

На матч пришли рекордные для Суперкубков 55 тысяч зрителей, а «Зенит» выиграл седьмой такой трофей и догнал ЦСКА. Летом 2023-го кто-то из них выйдет вперед по победам. 

2023: «Зенит» – ЦСКА: кто фаворит и будет ли матч голевым

Расклады на предстоящую игру:

• «Зенит» – фаворит. На завоевание трофея предлагается коэффициент 1.44. Если победит ЦСКА – то за 2.58.

• Победа «Зенита» в основное время котируется за 1.98, а ЦСКА – за 4.10.

• Шанс ЦСКА не проиграть в основное время оценивается в 1.99. Азиатская фора -0.25 на «Зенит» идет за 1.62.

• Букмекеры не определились, будет ли игра результативной – 1.99 на ТБ2.5 и 2.00 на ТМ2.5. Вариант «обе забьют» предлагается за 1.76, обратный – за 1.95.

Место встречи – Казань, дата – 15 июля, время – 17:00 по московскому времени. Посмотрим, что сбудется из этих вариантов.

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Фото: «Зенит»

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