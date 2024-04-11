Неймар отреагировал на празднование гола Рафиньи в матче с «ПСЖ»

Рафинья отпраздновал забитый гол в матче между «Барселоной» и «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов в стиле Неймара – бразилец оценил.

Неймар прокомментировал пост «Барселоны» с празднованием Рафиньи в социальной сети.

Бразилец объяснял, что празднование адресовано хейтерам, которых у него было немало. Вероятно, он, в том числе и поэтому, поддержал своего соотечественника Рафинью.

В прошедшем матче Рафинья открыл счет своим голам в Лиге чемпионов в этом сезоне, оформив дубль.

Победа над «ПСЖ» (3:2) дает «Барселоне» преимущество в борьбе за выход в полуфинал.