FC Barcelona
Блог

Педри рассказал, какие 3 вещи изменил в жизни, чтобы меньше травмироваться. 20 лет назад «Барса» делала это с Месси

Клубы Клубы
Педри Педри
Ла Лига Ла Лига
Лионель Месси Лионель Месси
Барселона Барселона
Футбол Футбол

После того как Педри заявил, что переживает трудные времена из-за последней травмы, он рассказал, что изменил диету, чтобы избежать травм в будущем.

«Я изменил диету, занимаюсь пилатесом, а также провожу специальные тренировки», – рассказал испанец.

В начале 2000-х годов юный Лионель Месси оказался в таком же положении, что и Педри. Нападающий страдал от постоянных мышечных травм, пока «Барселона» не перевела его с красного мяса и углеводов на овощи и рыбу. Это сработало, и впоследствии Лео выиграл восемь «Золотых мячей».

Теперь Педри сравнивают с Дембеле, ведь за последние два года в «Барсе» у него было много травм. Ожидается, что полузащитник вот-вот вернется на поле и присоединится к «Барсе» в поездке в Саудовскую Аравию на Суперкубок Испании.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий