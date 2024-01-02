Педри рассказал, какие 3 вещи изменил в жизни, чтобы меньше травмироваться. 20 лет назад «Барса» делала это с Месси

После того как Педри заявил, что переживает трудные времена из-за последней травмы, он рассказал, что изменил диету, чтобы избежать травм в будущем.

«Я изменил диету, занимаюсь пилатесом, а также провожу специальные тренировки», – рассказал испанец.

В начале 2000-х годов юный Лионель Месси оказался в таком же положении, что и Педри. Нападающий страдал от постоянных мышечных травм, пока «Барселона» не перевела его с красного мяса и углеводов на овощи и рыбу. Это сработало, и впоследствии Лео выиграл восемь «Золотых мячей».

Теперь Педри сравнивают с Дембеле, ведь за последние два года в «Барсе» у него было много травм. Ожидается, что полузащитник вот-вот вернется на поле и присоединится к «Барсе» в поездке в Саудовскую Аравию на Суперкубок Испании.