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«Барса» сообщила Рафинье, что он будет второстепенным игроком и предложила уйти. Замену уже нашли – осталось договориться

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У «Барселоны» большие планы на лето. Список потенциальных новичков традиционно большой, однако куда интереснее, кто покинет команду.

Sport сообщает, что каталонцы больше не верят в Рафинью. Клуб уведомил игрока, что он будет играть второстепенную роль в следующем сезоне и предложил ему уйти.

На замену бразильцу «Барселона» рассматривает Нико Уильямса из «Атлетик Бильбао».

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