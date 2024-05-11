«Барса» сообщила Рафинье, что он будет второстепенным игроком и предложила уйти. Замену уже нашли – осталось договориться

У «Барселоны» большие планы на лето. Список потенциальных новичков традиционно большой, однако куда интереснее, кто покинет команду.

Sport сообщает, что каталонцы больше не верят в Рафинью. Клуб уведомил игрока, что он будет играть второстепенную роль в следующем сезоне и предложил ему уйти.

На замену бразильцу «Барселона» рассматривает Нико Уильямса из «Атлетик Бильбао».