«Барса» сообщила Рафинье, что он будет второстепенным игроком и предложила уйти. Замену уже нашли – осталось договориться
У «Барселоны» большие планы на лето. Список потенциальных новичков традиционно большой, однако куда интереснее, кто покинет команду.
Sport сообщает, что каталонцы больше не верят в Рафинью. Клуб уведомил игрока, что он будет играть второстепенную роль в следующем сезоне и предложил ему уйти.
На замену бразильцу «Барселона» рассматривает Нико Уильямса из «Атлетик Бильбао».
Но лидером и решалой матчей так и не стал - это нужно честно признать - Хави сам знает кто ему нужен в новой Барселоне- хочет Нико Уильямса пусть будет Нико Уильямс - лишь бы была польза Клубу:)