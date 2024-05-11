3 игрока, которых «Барса» хочет купить летом: клуб хочет оформить аренду Симонса

Согласно многочисленным слухам, «Барселона» сосредоточена на аренде Хави Симонса.

Как только клуб приобретет голландца и подпишет высококлассного опорного полузащитника (возможно, Киммиха или Зубименди), они переключатся на Нико Уильямса.

Бернарду Силва больше не является приоритетом, особенно если придет Симонс.

Ранее сообщалось, что Хави хотел, чтобы клуб подписал опорного полузащитника, левого вингера и такого игрока, как Бернарду Силва.