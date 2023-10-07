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«Барселона» не против выкупить Феликса. Потянет ли клуб сумму в 80 млн евро?

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Разбираемся.

«Барселона» отдает себе отчет в том, что «Атлетико» не собирается продавать Жоау Феликса в 2024 году за дешевую цену. По последним данным, «матрасники» отпустят форварда за 80 млн евро.

Однако, по словам журналиста Адриана Санчеса, «Барса» не намерена и не способна отдать даже близкую к 80 млн сумму.

Руководство «Атлетико» прекрасно понимает, что нынешнее экономическое положение каталонского клуба не позволяет ему потратить такую сумму. Однако, учитывая, что контракт с Феликсом заключен до 2029 года, именно «Атлетико Мадрид» лидер в переговорах.

На данный момент «Барса» надеется, что Феликс успешно доработает в аренде до конца сезона, а затем примет решение по нему в следующем году.

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