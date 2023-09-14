Знал все про игрока.

Бразилец Роналдиньо вошел в историю не только «Барселоны», но и всего мирового футбола. Он выполнял на поле такие трюки, что казалось никто не сможет его превзойти во владении мячом и в обращении с ним. Пока не появился Лионель Месси.

Роналдиньо попросили вспомнить момент, когда в первой команде «Барселоны» появился невысокий аргентинский паренек и как на него отреагировал бразилец. Оказалось, что для него это не было сюрпризом.

«Я знал Месси до этого. Видел, как он играл за юношеские команды «Барсы». Так что когда Лео пришел на тренировку к нам, то для меня никакого сюрприза не было. Когда он был с нами, то играл очень хорошо. Я уже тогда знал, что он достигнет многого в футболе. На тот момент все уже понимали его уровень».

«Когда я только приехал в «Барселону», вокруг многие обсуждали хорошего аргентинского ребенка. Мы все с нетерпением ждали, когда сможем увидеть Месси. Это было вопросом времени. Он хорошо зарекомендовал себя в первой команде».

Когда ведущий попытался сказать, что у аргентинца был хороший учитель, имея в виду Роналдиньо, хавбек засмеялся и не согласился с этим утверждением.