FC BARCELONA
Блог

Лукаку предложил свои услуги «Барселоне». Клубу будет тяжело зарегистрировать игрока

Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
возможные трансферы возможные трансферы
Клубы Клубы
Челси Челси
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Рома Рома
серия А Италия серия А Италия
Футбол Футбол

И интереса нет.

Долгое время лондонский «Челси», которому принадлежит форвард Ромелу Лукаку, заявлял, что рассматривает только полную продажу прав на игрока. Однако сегодня стало известно, что клуб смягчил позицию: теперь футболиста могут отдать в аренду.

По данным Маттео Моретто, в попытке вывести игрока из состава, Ромелу Лукаку предложили «Барселоне».

Источник высокого уровня утверждает, что «Барселона» стала одной из команд, которой дали шанс подписать мощного форварда. Однако блауграна не рассматривает его в качества варианта. Хотя даже если бы и рассматривала, то его зарплата в 325 тысяч евро в неделю сделала бы приобретение абсолютно невозможным.

По данным Фабрицио Романо, главный претендент на Лукаку − «Рома» Жозе Моуриньо. Представили бельгийца уже отправились в Рим на переговоры.

Летом «Барса» уже подписала Витора Роке и ожидает, что подросток перейдет в команду в январе следующего года.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aymammet Baylyyew
Это что шутка?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexlagodny
Да ну, гоните его подальше.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Новиков
Спасибо не надо, пусть синебус мучается с ним
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав Брехов
Хахаха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Мальковский
чëрный юмор
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий