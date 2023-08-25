И интереса нет.

Долгое время лондонский «Челси», которому принадлежит форвард Ромелу Лукаку, заявлял, что рассматривает только полную продажу прав на игрока. Однако сегодня стало известно, что клуб смягчил позицию: теперь футболиста могут отдать в аренду.

По данным Маттео Моретто, в попытке вывести игрока из состава, Ромелу Лукаку предложили «Барселоне».

Источник высокого уровня утверждает, что «Барселона» стала одной из команд, которой дали шанс подписать мощного форварда. Однако блауграна не рассматривает его в качества варианта. Хотя даже если бы и рассматривала, то его зарплата в 325 тысяч евро в неделю сделала бы приобретение абсолютно невозможным.

По данным Фабрицио Романо, главный претендент на Лукаку − «Рома» Жозе Моуриньо. Представили бельгийца уже отправились в Рим на переговоры.

Летом «Барса» уже подписала Витора Роке и ожидает, что подросток перейдет в команду в январе следующего года.