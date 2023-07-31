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«Он лучше Дембеле»: фаны «Барсы» нашли неожиданную замену для Усмана, этого игрока обвиняли в изнасиловании

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Мэйсон Гринвуд Мэйсон Гринвуд
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Некоторые болельщики «Барсы» предлагают подписать… Мэйсона Гринвуда в качестве замены Усману Дембеле.

«Думаю, нам следует выбрать Мейсона Гринвуда. Он лучше в завершении, чем Дембеле».

«Гринвуд в «Барсе». Кто сказал «нет»?»

Со звезды «Манчестер Юнайтед» недавно были сняты обвинения в изнасиловании, он надеется в ближайшее время возобновить свою карьеру.

Естественная позиция Гринвуда - правый вингер, хотя он может быть и центральным нападающим. Как и Дембеле, англичанин хорош обеими ногами.

21-летний футболист не играл в футбол с января 2022 года. В том сезоне он забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи в 24 матчах за «красных дьяволов».

Гринвуд может быть доступен в аренде или даже бесплатно, если «Юнайтед» решит расторгнуть его контракт.

 

 

18 комментариев

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Karl0709
Вот это реально хорошее усиление, а то Санчеса подписывать это вообще бред.
+7
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Aymammet Baylyyew
Ответ Нурадин Касымов
когда-то Суарес тоже прилично не играл,думаю главное в голове игрока
Суарес пол сезона не играл ито он тренировался ети месяцы вместе игроками барсы
+2
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+2
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Нурадин Касымов
Ответ Aymammet Baylyyew
Полтора года не играл в профессиональный футбол я не думаю что это хорошая идея
когда-то Суарес тоже прилично не играл,думаю главное в голове игрока
+2
0
+2
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Рафаэль Ахтямов
Ответ Илья Манахов
что за Санчес кто вообще о нем говорил
Хосеп Капдевилья сказал что Барса, на место Дембеле может подписать Карраско или Алексиса Санчеса.
+1
0
+1
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фан Барсы
Ответ Вячеслав Новиков
Моё мнение конечно в идеале Бернарду, а так то не стоит тогда, и своих юниоров хватает, есть Ямал
Ямалу всего 16 его спокойно поломают
+1
0
+1
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Илья Манахов
Ответ Karl0709
Вот это реально хорошее усиление, а то Санчеса подписывать это вообще бред.
что за Санчес кто вообще о нем говорил
+1
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Молодой Френки
Гринвуд это Дембеле версия 2.0.
ещё на него время тратить. Лучше подписать кого то более надёжного
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doctorfaust1982sk@gmail.com
В Барсе одни насильник что-ли?
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predMBAPPE
Вместе с Кокориным и Мамаевым содрогнут ЛЧ следующие 10 лет)
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Серхио Гарсио
Ответ Рафаэль Ахтямов
Хосеп Капдевилья сказал что Барса, на место Дембеле может подписать Карраско или Алексиса Санчеса.
Ты прикинь камбэк из начало десятых 😂
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58gw75svvq
Ответ Рафаэль Ахтямов
Хосеп Капдевилья сказал что Барса, на место Дембеле может подписать Карраско или Алексиса Санчеса.
Карраско вообще то играет на левой позиции
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Рафаэль Ахтямов
Ответ 58gw75svvq
Карраско вообще то играет на левой позиции
Они оба играют слева
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Артём Толоконников
Вот это уже интересно
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Вячеслав Новиков
Моё мнение конечно в идеале Бернарду, а так то не стоит тогда, и своих юниоров хватает, есть Ямал
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DeBussi333
Ответ Нурадин Касымов
когда-то Суарес тоже прилично не играл,думаю главное в голове игрока
Есть существенная разница между Гринвудом и Суаресом. Начнём с того, что на момент прихода Суареса в Барсу, уругваец уже был звездой мирового масштаба. Соответственно, он был более опытный. Во вторых, его дисквалификация была продолжительностью в четыре месяца, а разница между этим периодом времени и полутора годами довольно значимая. И потом этого паренька таскали по судам, и с точки зрения ментальности, учитывая то, в чём его обвиняли, это должно быть тяжело. И напоследок, в Барсе ещё играли Месси и Неймар, и они помогли Луису отлично вписаться в игру команды и стать неотъемлемой частью легендарной тройки МСН. По мне, так подписание Гринвуда это как на авось, а вдруг повезёт. Я лично смотрю на его подписание с некой долей скептицизма.
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Артём Толоконников
Ответ Вячеслав Новиков
Моё мнение конечно в идеале Бернарду, а так то не стоит тогда, и своих юниоров хватает, есть Ямал
Ямалу сколько лет?
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Aymammet Baylyyew
Полтора года не играл в профессиональный футбол я не думаю что это хорошая идея
+2
-2
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