18 комментариев

Некоторые болельщики «Барсы» предлагают подписать… Мэйсона Гринвуда в качестве замены Усману Дембеле.

«Думаю, нам следует выбрать Мейсона Гринвуда. Он лучше в завершении, чем Дембеле».

«Гринвуд в «Барсе». Кто сказал «нет»?»

Со звезды «Манчестер Юнайтед» недавно были сняты обвинения в изнасиловании, он надеется в ближайшее время возобновить свою карьеру.

Естественная позиция Гринвуда - правый вингер, хотя он может быть и центральным нападающим. Как и Дембеле, англичанин хорош обеими ногами.

21-летний футболист не играл в футбол с января 2022 года. В том сезоне он забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи в 24 матчах за «красных дьяволов».

Гринвуд может быть доступен в аренде или даже бесплатно, если «Юнайтед» решит расторгнуть его контракт.