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Деку серьезно предупреждал «Барселону». Он переживал из-за контракта Дембеле

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Думает, что игрок может уйти.

Как только Деку получил должность спортивного директора «Барселоны», он проанализировал контракт Усмана Дембеле и был встревожен тем, насколько низкая клаусула была прописана в нем.

Как сообщает Sport, в июне португалец серьезно предупредил клуб, что нужно ускорить продление контракта, так как какой-то богатый европейский клуб может ее активировать.

Предупреждение Деку уже сбылось: «ПСЖ» связался с французом и предлагает трансфер. Если игрок даст согласие, то «Барса» получит 50 млн евро.

По мнению инсайдеров, если условие будет выполнено, то клуб получит всего 25 млн из всей суммы, а остальное уйдет игроку и его представителям. Напомним, что в 2017 году за Дембеле заплатили «Дортмунду» целых 135 млн евро.

За шесть лет в Каталонии Усман Дембеле сыграл в 185 матчах и забил всего 40 голов. Самой большой проблемой для игрока стали травмы. Из-за них он пропустил 115 игр.

3 комментария

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Hella black
🤦🏻‍♂️ Неужели в Барсе нет людей которые анализируют рынок,контракты,взвешивают риски потерь и доходов,прогнозы в конце-то концов ?!
Если Усмана уведут за 25 млн это будет ####ец какой трэш.
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Alexlagodny
Это если игрок даст согласие. Он же вроде как не собирается, так зачем паниковать?
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Мурад Сабиев
Ответ Alexlagodny
Это если игрок даст согласие. Он же вроде как не собирается, так зачем паниковать?
Есть повод для беспокойства, очень переменчивы футболисты нынче, да и в прошлом. Вспомни историю с скандальным переходом Фигу из Барсы в Реал.
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