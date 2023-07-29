Думает, что игрок может уйти.

Как только Деку получил должность спортивного директора «Барселоны», он проанализировал контракт Усмана Дембеле и был встревожен тем, насколько низкая клаусула была прописана в нем.

Как сообщает Sport, в июне португалец серьезно предупредил клуб, что нужно ускорить продление контракта, так как какой-то богатый европейский клуб может ее активировать.

Предупреждение Деку уже сбылось: «ПСЖ» связался с французом и предлагает трансфер. Если игрок даст согласие, то «Барса» получит 50 млн евро.

По мнению инсайдеров, если условие будет выполнено, то клуб получит всего 25 млн из всей суммы, а остальное уйдет игроку и его представителям. Напомним, что в 2017 году за Дембеле заплатили «Дортмунду» целых 135 млн евро.

За шесть лет в Каталонии Усман Дембеле сыграл в 185 матчах и забил всего 40 голов. Самой большой проблемой для игрока стали травмы. Из-за них он пропустил 115 игр.