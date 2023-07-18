Жена Лионеля Месси Антонела Роккуццо поделилась видео, на котором ее сыновья скандируют «Интер Майами» – семья аргентинца осваивается в Америке.

Ошеломляющая сделка привела семикратного обладателя Золотого мяча в США после истечения срока его контракта с «Пари Сен-Жермен». Лео Месси попрощался с европейским футболом и готовится к новому старту в МЛС.

Антонела Рокуццо поделилась постом в социальных сетях: «Новые начинания. Как прекрасна любовь, с которой они приняли тебя, Лео! Всегда на твоей стороне!».

Девушка выложила видео, на котором трое ее сыновей в футболках «Интер Майами» и скандируют название команды.