10 бывших игроков «Барсы», которые не могут найти клуб. 2 из них – абсолютные легенды
Трансферное окно в самом разгаре, и этим летом крайне много звездных свободных агентов. Вот экс-игроки «Барселоны», которые в настоящее время находятся без клуба. Некоторые их них еще могут перейти в топ-клуб.
• Йерри Мина
Последний клуб: «Эвертон».
• Адама Траоре
Последний клуб: «Вулверхэмптон».
• Жорди Альба
Последний клуб: «Барселона». Готов присоединиться к «Интеру Майами».
• Алексис Санчес
Последний клуб: «Марсель».
• Сэмюэль Умтити
Последний клуб: «Барселона».
• Мунир Эль-Хаддади
Последний клуб: «Хетафе».
• Педро
Последний клуб: «Лацио».
• Алеиш Видаль
Последний клуб: «Эспаньол».
• Андрес Иньеста
Последний клуб: «Виссел Кобе».
• Эктор Беллерин
Последний клуб: «Спортинг».
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