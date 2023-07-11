FC BARCELONA
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10 бывших игроков «Барсы», которые не могут найти клуб. 2 из них – абсолютные легенды

Андрес Иньеста Андрес Иньеста
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Трансферное окно в самом разгаре, и этим летом крайне много звездных свободных агентов. Вот экс-игроки «Барселоны», которые в настоящее время находятся без клуба. Некоторые их них еще могут перейти в топ-клуб.

• Йерри Мина

Последний клуб: «Эвертон».

• Адама Траоре

Последний клуб: «Вулверхэмптон».

• Жорди Альба

Последний клуб: «Барселона». Готов присоединиться к «Интеру Майами».

Jordi Alba - профиль игрока | Transfermarkt

• Алексис Санчес

Последний клуб: «Марсель».

• Сэмюэль Умтити

Последний клуб: «Барселона».

• Мунир Эль-Хаддади

Последний клуб: «Хетафе».

• Педро

Последний клуб: «Лацио».

Game in Spain: Who is Pedro? He's Barcelona's brilliant Mr Nobody | Daily Mail Online

• Алеиш Видаль

Последний клуб: «Эспаньол».

• Андрес Иньеста

Последний клуб: «Виссел Кобе».

• Эктор Беллерин

Последний клуб: «Спортинг».

4 комментария

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Dinar Ibragimov
Педро легенда не меньше чем Альба
+2
0
+2
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Сулаквелидзе
кто вторая легенда - Педро или Альба? или Санчес?
0
0
0
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cektor
Ответ Сулаквелидзе
кто вторая легенда - Педро или Альба? или Санчес?
первая - Умтити
0
0
0
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