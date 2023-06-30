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«Уверен, что Луис Энрике станет прекрасным тренером для «ПСЖ». Педри ответил на слухи о переезде в Париж

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Педри в интервью TVE говорил о «Барселоне», Месси и слухах о переходе в «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике. Комментарии полузащитника завирусились в сети.

«Это не то, о чем я думаю в настоящий момент. Я хочу много лет провести в «Барселоне». Уверен, что Луис Энрике станет прекрасным тренером для «ПСЖ», - заверил Педри.

На вопрос о переходе Лео Месси в «Интер Майями» футболист сказал: «Грустно, но это решение Месси и «Барсы».

Педри оценил результаты каталонского клуба в прошедшем сезоне.

«Люди не слишком высоко ценят победу в Ла Лиге, но для нас она многое значит. Это важный трофей – награда самой стабильной команде. Победа в домашнем чемпионате очень важна и гораздо приятнее других титулов.  Лига чемпионов для нас больное место, но думаю, что в будущем сезоне мы добьемся лучших результатов», - отметил Педри.

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