Каталонцы очень стараются.

Возвращение Месси в «Барселону» намного реальнее, чем в начале сезона, и на это есть три причины.

Авторитетный журналист Marca Луис Рохо сообщает, что на данный момент Лео открыт для идеи трансфера в «Барселону», хотя это казалось невозможным еще несколько месяцев назад. Аргентинец смягчил свою позицию из-за того, что каталонский клуб сделал несколько ключевых шагов для его возвращения.

Во-первых, Хави сыграл главную роль в переговорах с Месси. Главный тренер убедил его в том, что он должен вернуться, двое находятся в постоянном контакте.

Во-вторых, Месси очень хочет воссоединиться со своими старыми друзьями Жорди Альбой и Серджи Бускетсом. Это одна из причин, по которой каталонцы предложили продлить контракт Бускетсу и почему клуб перестал предлагать Жорди покинуть команду.

И, наконец, свою роль сыграл уход Пике. Месси все еще находится в конфликте с экс-защитником, так как Жерар имел отношение к уходу Лионеля с «Камп Ноу». Теперь, когда Пике там больше нет, Лео готов вернуться в раздевалку.

Однако «Барселона» еще не отправила предложение Месси. В ближайшие дни каталонцы должны представить Ла Лиге план экономической жизнеспособности и тем самым подтвердить, что клуб может подписать аргентинца.