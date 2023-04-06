Начинается решающий отрезок сезона.

«Барселона» потерпела сокрушительное поражение (4:0) в ответном матче полуфинала Кубка Испании против «Реала». В результате «блауграна» вылетела из борьбы за трофей с общим счетом 4:1.

Это очень тяжелое поражение для каталонцев, но игрокам нельзя терять мотивацию, ведь впереди решающий отрезок сезона в Ла Лиге. Чтобы немного поднять дух команды, сразу же после матча в раздевалке Хави произнес речь. Ее содержание приводит журналист Diario AS Хави Мигель:

«Я прекрасно понимаю ваш гнев, потому что я тоже зол. В первом тайме они были у нас, но после второго гола мы запутались. Сейчас пришло время взять себя в руки, не сожалея и не зализывая раны, осознавая, что мы проводим отличный сезон и что победа в Ла Лиге — это главный приз. Титул, который принесет нам славу и за который мы боролись с самого первого дня».

После выбывания из Кубка, у «Барселоны» осталась одна и самая главная задача — стать чемпионами Испании этого сезона. На данный момент команда Хави занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Реал» на 12 очков.