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«Это главный приз». После поражения в Кубке Испании Хави произнес пламенную речь в раздевалке команды

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Начинается решающий отрезок сезона.

«Барселона» потерпела сокрушительное поражение (4:0) в ответном матче полуфинала Кубка Испании против «Реала». В результате «блауграна» вылетела из борьбы за трофей с общим счетом 4:1.

Это очень тяжелое поражение для каталонцев, но игрокам нельзя терять мотивацию, ведь впереди решающий отрезок сезона в Ла Лиге. Чтобы немного поднять дух команды, сразу же после матча в раздевалке Хави произнес речь. Ее содержание приводит журналист Diario AS Хави Мигель:

«Я прекрасно понимаю ваш гнев, потому что я тоже зол. В первом тайме они были у нас, но после второго гола мы запутались. Сейчас пришло время взять себя в руки, не сожалея и не зализывая раны, осознавая, что мы проводим отличный сезон и что победа в Ла Лиге — это главный приз. Титул, который принесет нам славу и за который мы боролись с самого первого дня».

 

После выбывания из Кубка, у «Барселоны» осталась одна и самая главная задача — стать чемпионами Испании этого сезона. На данный момент команда Хави занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Реал» на 12 очков.

3 комментария

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Игорь Климов
Теперь Барселоне нужно уверенно побеждать в Ла Лиге!
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Kaloyan Yalamov
4 из 5 неплохой результат, да и если подряд выигрывать все матчи, класико перестанет быть класико и превратится в монотонико ))) да ну его тогда )))
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CopaAmerica
Все верно выше голову паниковать, повторюсь лучше один раз 0-4 чем 4 раза 0-1
+9
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+9
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