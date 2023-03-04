Не собирается останавливаться на достигнутом.

«Даже когда мы побеждаем, люди недовольны, − сказал Хави. − В полуфинале Кубка Испании у нас теперь есть преимущество, но мне больше понравился матч в Суперкубке, потому что мы доминировали. Я виду, что по этому поводу был большой ажиотаж. И поэтому «Барса» − самый сложный клуб в мире.

Вы обыграли «Мадрид» со счетом 1:0, и этого недостаточно. Я сказал это в прошлом году, и на меня набросились. «Мадрид» − победитель Лиги чемпионов и Ла Лиги. Когда на вас давят, вам тяжело».

«Барселона» обыграла «Реал» на выезде, при этом не позволив хозяевам «Бернабеу» нанести ударов по воротам. В то же время команда играла от защиты с владением мяча всего в 36%, за что Хави атаковали как болельщики, так и СМИ.