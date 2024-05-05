Хави разбудил зверя: поменял позицию игроку – и он уже забил больше, чем за бывший клуб

Андреас Кристенсен забил третий гол за «Барселону» в этом сезоне!

Датчанин сделал это менее чем за месяц: пострадали «ПСЖ», «Реал» и «Жирона»!

Последний раз Кристенсен забивал три и более мячей за один внутренний чемпионат в сезоне-2016/17, когда выступал на правах аренды за мюнхенгладбахскую «Боруссию». За пять лет в «Челси» он забил лишь дважды во всех турнирах!

Очевидно, 28-летнему игроку выгодно играть в роли оборонительного полузащитника, поддерживая атаки «Барсы» чаще, чем обычно на позиции центдефа. Кроме того, он забил два мяча с угловых – а Хави недавно дал понять, что теперь они чаще работают над стандартами.

Против «Жироны» у Кристенсена было несколько голевых моментов, но реализовал он только один.