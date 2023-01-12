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17-летний сын Роналдиньо проходит просмотр в юношескую «Барсу». У парня очень серьезный покровитель

Роналдиньо Роналдиньо
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Издание Diario Sport сообщает, что сын Роналдиньо в настоящий момент проходит просмотр в юношескую команду «Барселоны».

Сын Роналдиньо отказал «ПСЖ», подписал контракт с «Крузейро» в 14 лет и никому не рассказывал, кто его папа - Жук в муравейнике - Блоги - Sports.ru

17-летний Жуан де Ассис Морейра расторг контракт с «Крузейро» и отправился в Барселону. Если юноша понравится тренерам и они сочтут такой трансфер целесообразным, Жуан присоединится к «блаугране».

У Морейры очень влиятельный покровитель. Жоан Лапорта лично работает над потенциальным трансфером молодого игрока. Президент также контактирует с Роналдиньо. Но все же окончательное решение будет принимать тренерский штаб молодежки клуба.

Бразилец играет на позиции центрального нападающего. Его рост 1,78 м, он левша. В 14 лет Жуан скрывал информацию о своей семье, чтобы избежать дополнительного давления и различных поблажек на своем карьерном пути. 

Хотели бы увидеть сына Роналдиньо в основе «Барсы»? 

7 комментариев

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Гласящий Истину!
Если у него есть, хоть половина таланта отца - надо брать! Уж точно будет получше многих теперешних игроков. Вся надежда на гены и на трудолюбие.
+2
0
+2
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Игорь Климов
Удачи!
0
-1
-1
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Егор Зуев
Ну если сын будет показывать игру на уровне своего отца, то у него все шансы
Если он будет показывать уровень своего отца, там даже перец возьмётся за рычаг
0
0
0
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Вячеслав Новиков
Посмотрим, но было бы конечно шикарно
0
0
0
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Alexlagodny
Ух ты. А вось повезёт 👍🏻
0
0
0
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Егор Зуев
Ну если сын будет показывать игру на уровне своего отца, то у него все шансы
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Мальковский
Если он и в правду хороший Нап то Барсе нужно поторопиться
+4
0
+4
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