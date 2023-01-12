17-летний сын Роналдиньо проходит просмотр в юношескую «Барсу». У парня очень серьезный покровитель

Издание Diario Sport сообщает, что сын Роналдиньо в настоящий момент проходит просмотр в юношескую команду «Барселоны».

17-летний Жуан де Ассис Морейра расторг контракт с «Крузейро» и отправился в Барселону. Если юноша понравится тренерам и они сочтут такой трансфер целесообразным, Жуан присоединится к «блаугране».

У Морейры очень влиятельный покровитель. Жоан Лапорта лично работает над потенциальным трансфером молодого игрока. Президент также контактирует с Роналдиньо. Но все же окончательное решение будет принимать тренерский штаб молодежки клуба.

Бразилец играет на позиции центрального нападающего. Его рост 1,78 м, он левша. В 14 лет Жуан скрывал информацию о своей семье, чтобы избежать дополнительного давления и различных поблажек на своем карьерном пути.

Хотели бы увидеть сына Роналдиньо в основе «Барсы»?