7 культовых фотографий с 7 финалов Месси с Аргентиной. Он выиграл 3 из них

Сегодняшняя встреча на чемпионате мира станет 8-м финалом Лео Месси с Аргентиной, включая два финала с молодежными командами.

Вот самые знаковые фотографии из каждого из них.

Чемпионат мира 2005 года до 20 лет — победа над Нигерией со счетом 2:1

Кубок Америки-2007 — поражение от Бразилии со счетом 0:3

Олимпийские игры 2008 – победа над Нигерией со счетом 1:0.

ЧМ-2014 — поражение 0:1 от Германии.

Кубок Америки-2015 — Чили выиграла 4:1 по пенальти:

Кубок Америки 2016 – поражение по пенальти со счетом 2:4 против Чили.

Кубок Америки-2021 – Победа над Бразилией со счетом 1:0