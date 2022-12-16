7 культовых фотографий с 7 финалов Месси с Аргентиной. Он выиграл 3 из них
Сегодняшняя встреча на чемпионате мира станет 8-м финалом Лео Месси с Аргентиной, включая два финала с молодежными командами.
Вот самые знаковые фотографии из каждого из них.
Чемпионат мира 2005 года до 20 лет — победа над Нигерией со счетом 2:1
Кубок Америки-2007 — поражение от Бразилии со счетом 0:3
Олимпийские игры 2008 – победа над Нигерией со счетом 1:0.
ЧМ-2014 — поражение 0:1 от Германии.
Кубок Америки-2015 — Чили выиграла 4:1 по пенальти:
Кубок Америки 2016 – поражение по пенальти со счетом 2:4 против Чили.
Кубок Америки-2021 – Победа над Бразилией со счетом 1:0
Какое фото принесет Лео сегодняшний финал?
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