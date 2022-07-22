Сможет ли Левандовски побить любой какой-либо рекорд Месси в «Барсе»? Есть 4 варианта

Лео Месси, без сомнения, самый великий игрок в истории «Барселоны». Он является рекордсменом по количеству матчей (778) и количеству голов (672).

Роберт Левандовски – звездный игрок, который должен заменить аргентинца в качестве основного бомбардира. Очевидно, мы не ожидаем, что он сможет достичь общего числа Месси из-за возраста. А как насчет других рекордов Лео?

ESPN называет четыре ярких рекорда Месси в «Барсе»:

1. Наибольшее количество голов за сезон – 73 в сезоне 11/12.

2. Наибольшее количество голов в сезоне Ла Лиги – 50 в сезоне 11/12.

3. Наибольшее количество забитых голов подряд в чемпионатах - 21 в сезоне 12/13.

4. Наибольшее количество голов в сезоне ЛЧ — 14 голов в сезоне 11/12.

Даже в Бундеслиге, которую обычно считают более слабой лигой, польский нападающий никогда не приближался к этим цифрам.

Теоретически возможно забить гол в 21 матче чемпионата подряд, но такой уровень постоянства является необычным. Кроме того, Леве скоро исполнится 34 года, а с Пьером-Эмериком Обамеянгом на скамейке запасных у них часто будет ротация.