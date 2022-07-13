7 номеров на футболке, которые «Барса» может предложить Рафинье

Давайте посмотрим, какие игровые номера в настоящее время доступны для вингера.

№ 7. Рафинья носил этот номер несколько раз за свою карьеру, но ожидается, что в следующем сезоне его снова возьмет Усман Дембеле.

№ 9. Эта футболка не свободна в «Барсе» прямо сейчас, но может быть, если Мемфис Депай покинет клуб в ближайшие недели. Мы считаем, что этот номер ждет Роберта Левандовски.

№ 11. Мы прогнозируем, что бразилец возьмет его – он носил его в течение двух сезонов в Португалии, включая самый результативный сезон 2017/18, в котором он забил 18 голов и отдал 6 результативных передач за «Виторию Гимараеш».

№ 15. «Барса» может передать эту футболку своему новому игроку, поскольку Лангле присоединился к «Тоттенхэму».

№ 16. Новый номер 8 «Барселоны» — Педри , поэтому его номер 16 доступен для нового подписания.

№ 22. Оскар Мингеса, скорее всего, летом покинет «Барселону» — тогда его номер на футболке останется вакантным.