Терри обожает «Барсу». В соцсетях Джон сыплет комплиментами в сторону каталонцев

Джон Терри оказался большим фанатом «Барселоны» — если, конечно, верить его публикациям в соцсетях.
Легенда «Челси» решил ответить на вопросы подписчиков. Вышло достаточно забавно, учитывая, сколько комплиментов прилетело «Барсе». Просто взгляните на некоторые ответы Джона.
Вопрос фаната: «Лучшая команда, против которой Вы играли?»
Ответ Терри: «"Барселона". Пожалуй, лучшая команда моего поколения».
Вопрос: «Лучшие игроки, против которых Вы играли?»
Ответ: «Месси и Роналдиньо».
Вопрос: «Помимо "Стэмфорд Бридж" и "Уэмбли", какой стадион был Вашим любимым и почему?»
На этот вопрос Терри ответил фотографией эмблемы «Барселоны»
Вопрос: «Вы тайный фанат "Барселоны"??»
Ответ: «Это было слишком очевидно... Это не секрет. Да, я люблю "Барселону"».
Терри — легенда «Челси» и сборной Англии, почти всю свою карьеру он провел в одном клубе.
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