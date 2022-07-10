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Терри обожает «Барсу». В соцсетях Джон сыплет комплиментами в сторону каталонцев

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Джон Терри оказался большим фанатом «Барселоны» — если, конечно, верить его публикациям в соцсетях. 

Легенда «Челси» решил ответить на вопросы подписчиков. Вышло достаточно забавно, учитывая, сколько комплиментов прилетело «Барсе». Просто взгляните на некоторые ответы Джона.

Вопрос фаната: «Лучшая команда, против которой Вы играли?» 

Ответ Терри: «"Барселона". Пожалуй, лучшая команда моего поколения».

Вопрос: «Лучшие игроки, против которых Вы играли?» 

Ответ: «Месси и Роналдиньо». 

Вопрос: «Помимо "Стэмфорд Бридж" и "Уэмбли", какой стадион был Вашим любимым и почему?» 

На этот вопрос Терри ответил фотографией эмблемы «Барселоны» 

Вопрос: «Вы тайный фанат "Барселоны"??»

Ответ: «Это было слишком очевидно... Это не секрет. Да, я люблю "Барселону"». 

Терри — легенда «Челси» и сборной Англии, почти всю свою карьеру он провел в одном клубе.

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