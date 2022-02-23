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Дембеле хочет остаться в «Барсе», но клуб не собирается предлагать новый контракт

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Как сообщает Diario Sport, Усман Дембеле «счастлив» в «Барселоне» . Он сообщил своим товарищам по команде, что хочет остаться в клубе.

Однако каталонцы не собираются делать ему новое предложение о продлении контракта.

Единственный способ для француза заключить новую сделку — это если его агенты первыми свяжутся с «Барселоной».

 

Дембеле отклонил предложение клуба о контракте в январе. Если он не подпишет новый контракт, он покинет «Барсу» на правах свободного агента после окончания сезона.

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