Дембеле хочет остаться в «Барсе», но клуб не собирается предлагать новый контракт

Как сообщает Diario Sport, Усман Дембеле «счастлив» в «Барселоне» . Он сообщил своим товарищам по команде, что хочет остаться в клубе.

Однако каталонцы не собираются делать ему новое предложение о продлении контракта.

Единственный способ для француза заключить новую сделку — это если его агенты первыми свяжутся с «Барселоной».