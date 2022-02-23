Дембеле хочет остаться в «Барсе», но клуб не собирается предлагать новый контракт

Как сообщает Diario Sport, Усман Дембеле «счастлив» в «Барселоне» . Он сообщил своим товарищам по команде, что хочет остаться в клубе.
Однако каталонцы не собираются делать ему новое предложение о продлении контракта.
Единственный способ для француза заключить новую сделку — это если его агенты первыми свяжутся с «Барселоной».
Дембеле отклонил предложение клуба о контракте в январе. Если он не подпишет новый контракт, он покинет «Барсу» на правах свободного агента после окончания сезона.
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