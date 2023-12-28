И какой теперь смысл в нашем олимпийском спорте? Его забрасывают деньгами, а другой мотивации нет

Наш олимпийский спорт увяз в интроверсии – в 2023-м его изоляция от больших турниров уже не такой пронзительный триггер.

Мы смирились с отсутствием России в мировых лыжах, биатлоне, плавании, фигурке, гимнастике, хотя именно здесь отстранение чувствуется больнее всего. Похоже, что привыкли к этому не только болельщики, но и сами спортсмены – и это особенно грустно.

«Моя международная карьера завершена. Все уже решено, что бы мы ни делали, нас там не ждут. Я не питаю никаких надежд, просто не готова еще завершать карьеру, поэтому хочу попрыгать», – если надежду потеряла олимпийская чемпионка Мария Ласицкене (на фото), то что говорить про остальных.

Второй год существование сборных России, по сути, лишено всякого смысла, но в командном спорте с клубной системой это бросается в глаза реже – только в дни странных товарищеских матчей или карикатурных турниров. В остальное время российский футбол/хоккей/баскет выглядят вполне самодостаточными – каким бы скептическим ни было отношение к уровню РПЛ, КХЛ или Единой лиги ВТБ.

В олимпийском спорте все иначе – весь смысл его прежнего существования в России держался на противостоянии наших с ненашими, а прогресс генерировала конкуренция двух типов: 1) внутри страны за отбор на топ-турниры, 2) дальше – с мировыми звездами за превращение из ноунеймов в национальных героев. Такой социальный лифт в спорте – возможно, один из самых справедливых в современной России.

Но олимпийский спорт внутри России никогда не являлся индустрией развлечений, точкой притяжения аудитории или бизнес-проектом. Это вообще максимально дотационная сфера, которую государство использовало для демонстрации важных патриотических спецэффектов: мощные победы и героические атлеты вызывают гордость, становятся ролевой моделью безграничных возможностей.

Правда, для спортсменов из локальных видов шанс прорваться из неизвестности появлялся только на Олимпиадах. Победы на чемпионатах мира в большинстве дисциплин редко конвертируются в спортивную славу – если это не фигурка, лыжи с биатлоном, легкая атлетика или плавание, на них не обращали внимания даже когда сборная выступала полным составом и с национальными символами.

Яркий пример – участие наших спортсменов в чемпионатах мира 2023-го. Оно вышло настолько тихим и незаметным, что не взбудоражило ни одного спортивного начальника, несмотря на масштабную нейтрализацию, которую прошли сразу 56 россиян.

Вот, кстати, полный список этих турниров:

• чемпионат мира по борьбе – 18 участников, 5 медалей, победы Ахмеда Усманова и Заурбека Сидакова (на фото).

• чемпионат мира по дзюдо – 17 участников, 2 медали, победы Армана Адамяна и Инала Тасоева.

• чемпионат мира по тхэквондо – 14 участников, 5 медалей, победа Лилии Хузиной.

• чемпионат мира по фехтованию – 7 участников.

• чемпионат мира по боксу (здесь сборная России выступала с национальными символами) – 13 участников, 6 медалей, победы Шарапутдина Атаева и Муслима Гаджимагомедова.

В России на семерку новых чемпионов мира почти не обратили внимания – исторически здесь котируется только олимпийское золото.

Вся страна знает фамилии Анны Щербаковой, Никиты Нагорного, Виталины Бацарашкиной, Евгения Рылова, сестер Авериных, Абдулрашида Садулаева, Алины Загитовой (на фото), Софьи Великой, Светланы Ромашиной – без Олимпийских игр это было бы невозможно.

А вот список спортсменов следующего поколения с, вероятно, не меньшим запасом таланта: Савелий Коростелев (лыжи), Аделия Петросян, Петр Гуменник (оба – фигурное катание), Анастасия Фалеева (лыжи), Даниэл Маринов (гимнастика), Евгения Чикунова (плавание), Степан Чистяков (коньки), Лала Крамаренко (художественная гимнастика), Федор Иванов (легкая атлетика), Наталия Шевченко (биатлон). Много ли у них шансов войти в историю без топ-турниров?

Невозможно стать легендой, выступая на Спартакиадах и Играх Будущего – только подзаработать и проникнуться иллюзией важного старта. Нельзя превратиться в символ страны или конкретного спорта, обыгрывая не Клэбо, Малинина, Мерфи или Хасимото, а биатлониста Смольского, пловца Шимановича и сборную Казахстана по хоккею.

«Можно сколько угодно выигрывать гонки в России, но, чтобы быть как Большунов, Терентьева, Степанова, нужна Олимпиада», – в словах новой звездочки наших лыж Анастасии Фалеевой – вся суть восприятия спортсменов в России.

Кому бы были интересны взгляды лыжницы Вероники Степановой (на фото) без золотой эстафеты в Пекине-2022? Позвали бы пловца Евгения Рылова на концерт в «Лужниках» без побед в Токио-2020? Развешивали бы по стране баннеры в поддержку фигуристки Камилы Валиевой без допингового буллинга на Играх-2022? Вошел бы лыжник Александр Легков в команду Путина-2024 без марафона в Сочи-2014?

Вопросы, на которые не нужны ответы.

На самом деле, изоляция нашего спорта не только ломает карьеры молодым спортсменам, но и сбивает ориентиры, оставляя бесконечность вопросов:

• Наши фигуристки еще лучшие в мире или уже нет?

• Большунов все так же обгонял бы норвежцев?

• Жива ли еще наша легкая атлетика?

• Чикунова (на фото) системно доминировала бы в мировом брассе или ее результаты только для внутреннего пользования?

• В биатлоне все та же безнадега?

• И вообще, появились ли в России новые звезды за два с половиной года после Токио-2020 и за два года после Пекина-2022?

Ответов нет – их невозможно получить на турнирах с бесконечностью аббревиатур, которыми хвастают наши чиновники. В российском спорте, если это не футбол, теннис, хоккей или «Формула-1», всегда существовала только одна константа – Олимпиада.

Даже интересно: задаются ли этими вопросами руководители нашего спорта, с кнутом и пряником встающие на пути спортсменов в Париж-2024?

Нет-нет, это не очередной текст о том, как российских олимпийцев лишают мечты. Мечта не может совпадать с перспективой обвинений в предательстве или лишения средств к существованию.

Хочется разобраться в другом: какие мотивационные образы теперь предлагают спортсменам взамен прежних, понятных всем.

Вот есть кнут, за который в нашем спорте, как вы заметили, персонально отвечает глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков (на фото).

«Каждый делает свой выбор, но в соответствии со свободным выбором каждый будет нести и ответственность. ОКР не будет поддерживать спортсменов с нейтральным статусом. Выбирая нейтрализацию, спортсмен становится заложником чужих интересов. Если вы спросите, сколько российских спортсменов будет участвовать на ОИ‑2024, то я скажу, что они там участвовать не будут, а вот нейтральные какие‑то поедут», – даже забавно, что самую непримиримую позицию занимает организация, созданная для защиты интересов спортсменов на Олимпиадах.

На днях к нему присоединился директор Центра спортивной подготовки Георгий Брюсов – человек, который заведует деньгами на спортсменов и сотрудников сборных. Ниже – декабрьское сообщение из его телеграм-канала.

«Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате», – начертал на стене русский боец штурмовой группы, окруженной противником в Марьинке. Можно только представить, что думал и что переживал в последние минуты Роман Рудаков с боевыми товарищами. Мы можем знать одно. Он был абсолютно уверен, что его рано или поздно найдут свои, что свои все равно придут. И в свой последний час он думал и переживал за мать, сестру и брата. Простой русский парень из Батайска. Только отслуживший срочную и мобилизованный.

И вот я задаюсь вопросом: а стоят ли все медали будущих Игр в Париже, Кортине – жизней этих героев? И как это может быть – сосуществовать в одной стране, в одно грозное время. Если мы один народ, одна страна, то и судьба у нас должна быть одна. И это значит, что если ты принимаешь иезуитские правила МОК и становишься нейтральным спортсменом, то необходимо принять решение и сказать, что ты не просто не поддерживаешь, не состоишь, не принимаешь участие, но тебе все равно на того простого парня, Российского солдата, что не сдался, принял мужественно, геройски свою судьбу, тем самым приблизив нашу Победу».

Правда, на сайте ЦСП до сих пор висят поздравления Арману Адамяну, Заурбеку Сидакову, Ахмеду Усманову (обоим – телеграммами от президента Путина), ставшим сначала нейтральными спортсменами, а затем чемпионами мира.

А что с пряниками? Тут тоже все очевидно: в понимании чиновников, мотивировать спортсменов на продолжение карьеры в России можно только деньгами.

Министр спорта Олег Матыцин хотя бы проговаривает, что платить будут за новые турниры (40 тысяч долларов за победу на Играх Дружбы – точь-в-точь как за Олимпиаду, 358 400 рублей – на Спартакиаде) – турнирах с минимальной конкуренцией и сомнительными смыслами.

А вот в ОКР просто обещают ковровые выплаты участникам двух последних Олимпиад (похоже, что не только последних – например, деньги уже капнули на карту саблистке Яне Егорян, которая в Токио-2020 не выступала): чемпионам – разово по 500 тысяч рублей, призерам – 350 тысяч за серебро и 250 тысяч за бронзу, по 150 тысяч – остальным. Но при одном условии – отказе от «нейтрализации» и неучастии в Олимпиаде. Футболисты бы посмеялись над суммами, для олимпийцев деньги тоже не заоблачные, но важнее сигнал, подсказывающий верный выбор.

Возможно, это вообще первые в истории спорта выплаты за отказ от соревнований – новый уровень мотивации спортсменов.

Кстати, похожую идею осенью озвучивал замминистра спорта Алексей Морозов, предлагая создать касту из выдающихся спортсменов под названием «золотая сотня», которой бы платили повышенную зарплату.

Как воспринимать такие бонусы спортсменам? Они далеко не глупые люди и легко ловят простой посыл: все, что от них требуют – лишь обозначать продолжение карьеры в России. Не нужны ни результаты, ни медали, ни сверхусилия, ни попытки прорваться на топ-старты – достаточно делать вид, что работаешь, а начальники сделают вид, что их это устраивает.

Так, в нашей фигурке можно числиться в списках сборной, катаясь только по шоу и обнадеживая возможным возвращением. Например, последний официальный прокат Анны Щербаковой (на фото) случился в Пекине-2022, но спустя почти два года она по-прежнему в сборной России (хоть и в резервном списке) со всеми вытекающими последствиями.

При этом наш спорт живет в условиях дефицита: ОКР не хватает 465 миллионов рублей на развитие спорта высших достижений, а бюджет на развитие физкультуры и спорта падает и в 2025 году сократится на 14,3 миллиарда рублей по сравнению с 2024-м.

«Надо искать источники финансирования, у Минспорта маленький бюджет, просто слезы. Надо продумать дорожную карту, потому что бюджет все ниже и ниже с каждым годом, и это беспокоит», – диагноз от исполняющей обязанности председателя Счетной палаты Галины Изотовой.

Но денег на лидеров сборной и масштабные проекты пока хватает – по отчетам Минспорта, в 2022-м на спорт высших достижений ушло 135 миллиардов бюджетных рублей. Логичный вопрос: ради чего сейчас тратить на фантомные сборные деньги, которых не хватает на массовый спорт, детские школы, зарплаты тренерам и новые спортивные площадки?

Наверное, чиновники видят в этом социальную ответственность перед спортсменами, да и зрителям через Спартакиады и Игры дружбы достанется хоть какой-то спорт. Возможно, в их мировосприятии это спасение нашего спорта, его сохранение для будущего в период временных сложностей.

Но финансирование верхушки нашего спорта при бедности низших уровней его пирамиды – не только сомнительный приоритет, но и смутные перспективы. А без базы в виде детского и массового спорта, на которую денег уже не хватает, эта пирамида вряд ли устоит в будущем.

А еще наши руководители не понимают, что наш олимпийский спорт без противостояния с мировыми лидерами лишен всякого смысла. В нем нет ни одной внутренней интриги, которая увлекла бы кого-то кроме самих спортсменов, их родственников/друзей и Дмитрия Губерниева (на фото).

Большунов против Клэбо – это бренд. А Большунов против Коростелева – реплика.

Россия против Норвегии в биатлонной эстафете – классика. А Тюменская область против Ханты-Мансийского автономного округа – нет.

История Валиевой-Трусовой-Щербаковой на Играх-2022 – мировой бестселлер. А их прокаты на чемпионате России – лишь реприза.

Главная проблема нашего олимпийского спорта в том, что люди, которые за него отвечают, не сконструировали никаких опор для его существования в новой реальности.

Какие перед ним стоят цели?

Способен ли он зарабатывать, а не только поглощать деньги?

В чем его глобальная миссия?

Несет ли он социальные функции?

В чем сейчас мотивация спортсменов?

А если сценарий с нейтральными атлетами надолго?

Нужен ли зрителям спорт в таком виде?

Возможно, ответов на эти вопросы даже не существует. И это главная беда нашего спорта, которую не залить никакими деньгами.

Фото: Gettyimages/Patrick Smith / Staff , Maddie Meyer / Staff; РИА Новости/Илья Питалев, Александр Вильф, Кристина Кормилицына, Владимир Астапкович, Александар Джорович