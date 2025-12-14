  • Спортс
Ферреро о работе с Алькарасом: «Когда мы видим, что он уязвим, мы становимся скорее друзьями, чем тренерами»

Ферреро рассказал о переломном моменте для Алькараса в 2025-м.

Хуан Карлос Ферреро рассказал о том, какой момент был переломным для Карлоса Алькараса в прошедшем сезоне.

«Карлос только выиграл турнир в Роттердаме, но в Индиан-Уэллс и Майами он немного потерял уверенность. Это был сложный период не столько из-за поражений, сколько из-за того, как это случилось. На него повлияли эти турниры, и после того, как мы вернулись, мы поговорили.

Мы много с ним разговариваем. Когда мы видим, что он становится вспыльчивым или уязвимым в определенные моменты сезона, то с психологической точки зрения мы становимся скорее друзьями, чем тренерами.

Победа на «Мастерсе» в Монте-Карло без блестящей игры, но с подходом на 10 из 10, помогла ему прояснить все до конца сезона. После этого он много выходил в финалы, у него были удивительные результаты на «Больших шлемах». Но турнир в Монте-Карло был переломным моментом. Титул придал ему необходимую уверенность, и после этого он смог добиться потрясающих результатов.

Карлос повзрослел и осознал, насколько важно выражать свои чувства. После Монте-Карло он начал гораздо больше говорить о том, как он себя ощущает. Это действительно помогло ему лучше выражать себя в том, что касается любых трудностей, страхов и всего того, что сопутствует нахождению здесь и умению справляться с давлением тура».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
