Бруксби и Опелка вошли в топ-3 самых больших рывков в рейтинге по итогам сезона
Бруксби совершил самый большой рывок в рейтинге по итогам сезона.
Дженсон Бруксби совершил самый большой рывок в рейтинге ATP по итогам сезона. Он начал год без рейтинга, а закончил 53-м.
Также в топ-5 входят:
Филип Мизолич (поднялся со 316-го места на 79-е);
Рейлли Опелка (с 293-го на 50-е);
Синтаро Мотидзуки (с 235-го на 93-е);
Элиот Спиццирри (с 228-го места на 90-е).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости