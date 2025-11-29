  • Спортс
  • Шнайдер о неудачах в сезоне: «Из-за неопытности не сразу осознала, что поднялась в рейтинге и требования стали выше»
Шнайдер о неудачах в сезоне: «Из-за неопытности не сразу осознала, что поднялась в рейтинге и требования стали выше»

Диана Шнайдер: этот сезон получился турбулентным.

Диана Шнайдер подвела итоги сезона-2025. Россиянка начала год в статусе 13-й ракетки мира, а завершила на 21-м месте.

– Диана, сезон получился турбулентным. Вроде бы тяжелым, но в нем было и много хорошего. Как ты сама его оцениваешь?

– Да-да (улыбается). Если сравнивать с предыдущим, то со стороны он, наверное, выглядит разочаровывающим. И у меня самой поначалу было такое ощущение. Было много ожиданий. После классного прошлого года казалось, что дальше будет только лучше – больше побед, более высокие категории турниров.

Но я, наверное, из-за неопытности не сразу осознала, что поднялась в рейтинге и требования стали выше – и мои собственные, и со стороны. Я играла на турнирах более высокой категории – там соперницы и сильнее, и опытнее. Начало сезона не задалось, уверенность немного ушла, плюс нужно было защищать много очков.

Если посмотреть в целом – сезон получился вполне неплохим. Есть титул в одиночке – не каждый в первые два года в туре может этим похвастаться. Два титула в паре, полуфинал тысячника и попадание на итоговый [в паре]. При этом я защищала почти 2000 очков – это очень много. Если бы сыграла совсем плохо, могла бы легко вылететь из топ-40, а то и за топ-50.

Так что да, год правда турбулентный: много взлетов, много падений. Но плохим его точно не назову. Главное – он дал мне огромный опыт. Теперь нужно сделать правильные выводы, внести корректировки и просто продолжать тренироваться и прогрессировать, – цитирует Шнайдер GoTennis.ru.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: GoTennis.ru
logoДиана Шнайдер
logoWTA
