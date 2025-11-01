Соболенко получила трофей первой ракетки мира

Арине Соболенко вручили трофей первой ракетки мира.

Белоруска поднялась на вершину рейтинга в октябре 2024 года и уже 55 недель подряд остается №1. В общей сложности Соболенко провела на первой строчке 63 недели.

«Для меня это многое значит. В этом году мы проделали огромную работу, и этот труд окупается. Каждый финал и каждый матч были невероятными. Я очень горжусь этим сезоном и надеюсь завершить его на очень высокой ноте здесь, в Эр-Рияде» – сказала Соболенко на церемонии награждения.

