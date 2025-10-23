Фис снялся с «Мастерса» в Париже – он не играет с августа из-за травмы позвоночника
30-я ракетка мира Артур Фис не сыграет на «Мастерсе» в Париже.
Он потеряет очки за третий круг. В основную сетку турнира таким образом попал Даниэль Альтмайер.
Напомним, по ходу «Ролан Гаррос» 21-летний француз сообщил, что у него диагностировали стрессовый перелом поясничного отдела позвоночника. После этого он провел только два матча на «Мастерсе» в Торонто.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @EntryLists
