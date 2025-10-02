  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Зверев о проблемах со спиной: «Я не могу тренироваться слишком много, приходится снижать нагрузки»
Зверев о проблемах со спиной: «Я не могу тренироваться слишком много, приходится снижать нагрузки»

Александр Зверев рассказал, что продолжает испытывать боль в спине.

«Это тяжело. К сожалению, я не могу тренироваться слишком много, приходится снижать нагрузки. Если не следить за спиной должным образом, боль становится очень неприятной. Так что это просто реальность.

Сезон очень длинный, мы это знаем изначально, поэтому у каждого игрока есть свои проблемы. У меня в этом году – спина. На Кубке Лэйвера и в первом матче в Пекине я чувствовал себя отлично, а потом довольно быстро стало хуже. Сейчас я просто стараюсь делать все, чтобы быть готовым на 100%. Я уже сделал две инъекции, и это помогает».

Во втором круге «Мастерса» в Шанхае Зверев встретится с Валентином Руйае.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: atptour.com
