Медведев о работе с Юханссоном: «Мне нравится то, что Томас мне говорит – это какие-то мелкие детали»

18-я ракетка мира Даниил Медведев рассказал о работе с новой командой.

Напомним, в августе россиянин прекратил сотрудничество с Жилем Серварой. В сентябре он взял в команду Томаса Юханссона и Рохана Гетцке.

«Мы пока недолго работаем, так что все, что происходит сейчас, не стоит связывать с только со сменой команды. Речь скорее о глобальных переменах, к которым я давно стремился.

Что-то перестало работать, и нам просто нужно было что-то изменить. Это скорее смена энергии. Мне нравится то, что Томас мне говорит время от времени. Это какие-то мелкие детали. Потому что я знаю, как играть в теннис, но нужно, чтобы мне подсвечивали небольшие моменты.

Пока все складывается отлично, и я этому рад».