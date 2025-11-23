Семикратный чемпион «Больших шлемов» Додиг завершил карьеру

Иван Додиг завершил карьеру.

Хорвату 40 лет, он чемпион 24 турниров ATP в паре и одного – в одиночке. Додиг выиграл семь турниров «Большого шлема» (три в паре, четыре в миксте), а также серебро Олимпиады в Токио в 2020-м в паре с Марином Чиличем. Помимо этого, хорват – обладатель Кубка Дэвиса 2018 года в составе сборной.

В паре его наивысшим рейтингом была вторая строчка, в одиночке – 29-я. Последний матч в одиночке он провел в июле 2017-го.

«В начале года я смотрел на то, какие у меня есть варианты. И через пару месяцев после начала года я уже принял решение, и близкие знали, что этот год будет для меня последним. Но я не придавал этому сильного значения. Последние пару месяцев я наконец начал делиться этим с друзьями», – сказал Додиг.