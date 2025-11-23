Изнер о том, что Синнер и Музетти не участвуют в Кубке Дэвиса в Болонье: «Это показывает, насколько формат поломан»

Изнер, Куэрри и Джонсон высказались о формате проведения Кубка Дэвиса.

Джон Изнер , Сэм Куэрри и Стив Джонсон раскритиковали формат проведения Кубка Дэвиса на подкасте Nothing Major.

Джонсон: «Это ужасно. Это кошмарно. Кубок Дэвиса – отстой. Нынешний формат – отстой. Это отстой для ребят.

Вы же знаете, как мы весело проводили те недели. Когда мы приезжали, мы играли до трех выигранных матчей в пятницу, субботу и воскресенье. Я думал, что это были просто отличные недели общения с командой, которые нечасто удается провести, верно? Да, все индивидуально, но я эти недели любил.

А сейчас все так раздроблено. Ты никогда не знаешь, будешь ли ты играть дома, на выезде, а если выйдешь в плей-офф, то это будет какое-то нейтральное место.

У Кубка Дэвиса должны быть игры дома. Вот и все. Я искренне так считаю. Проводите его раз в два года, раз в три, мне без разницы, но мы должны найти способ вернуть старый формат».

Изнер подчеркнул, что о многом говорит отказ от участия Янника Синнера и Лоренцо Музетти при том, что плей-офф проходит в Болонье: «Это показывает, насколько этот формат поломан. Два итальянских топ-игрока не играют в Италии».

Куэрри добавил: «Парням просто все равно».