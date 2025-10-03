Джокович 20-й раз обыграл Чилича

Новак Джокович вышел в третий круг турнира в Шанхае.

Он победил Марина Чилича – 7:6(2), 6:4.

Джокович 20-й раз обыграл хорвата. Теперь счет в личке – 20:2.

37-летний Чилич стал седьмым теннисистом, которого серб обыграл минимум 20 раз. Джокович – единственный игрок в Открытой эре, победивший минимум пять разных соперников 20 и более раз.

Также серб одержал 40-ю победу на «Мастерсе» в Шанхае, он четырехкратный чемпион турнира.

Дальше он сыграет с Янником Ганфманном .