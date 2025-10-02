  • Спортс
«Если ему позволят делать все, что он хочет, я сойду с ума». Риндеркнеш – судье после того, как тот разрешил Медьедовичу уйти с корта и переодеться

Артур Риндеркнеш поспорил с судьей и Хамадом Медьедовичем в Шанхае.

Матч закончился победой француза со счетом 6:7(3), 1:0, отказ.

В первом сете при счете 4:3 Медьедович вызвал физиотерапевта из-за волдырей на правой стопе, а позже, при 4:5, ушел переодеться, так как корт становился скользким от пота.

Риндеркнеш выразил недовольство решением судьи: «Вы издеваетесь? Здесь сухо. Если ему позволят делать все, что он хочет, я скоро сойду с ума. Я проиграл подачу в последнем гейме из-за того, что он тянул время».

Затем француз потребовал присутствия супервайзера и начал переобуваться, как только серб вернулся на корт. Судья вынес Артуру предупреждение, поскольку тайм-аут уже был использован.

На тай-брейке Медьедович отыгрался с 0:3, взяв семь очков подряд, но затем снова обратился к физиотерапевту – на этот раз из-за проблем со спиной. Через гейм он снялся с матча.

После игры серб обратился к Риндеркнешу: «Сколько тебе лет, чтобы так себя вести? У проявляю больше уважения, чем ты». Француз ответил: «А тебе сколько лет? Я чувствую себя так же тяжело, как и ты, но ты еще молод. Я больше не испытываю к тебе уважения. Я же говорил тебе при счете 4:3, что ты проиграешь этот матч».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс''
