Джокович о guilty pleasure: «Я сладкоежка. У меня страсть к мороженому»

Новак Джокович рассказал, что любит сладкое.

– Расскажи про какое-нибудь свое убеждение, которое у тебя было в 20 лет, над которым 38-летний Новак Джокович сейчас смеется.

– Хороший вопрос (смеется). Не думаю, что кто-то вообще спрашивал такое раньше. Не думаю, что я смеюсь над какими-либо убеждениями, которые у меня были в 20 лет. Особенно это касается тенниса. Я имею в виду, что я действительно благодарен за то, что в молодости у меня было много уверенности в себе, много веры. Это привело меня туда, где я сейчас нахожусь.

– Когда никто не смотрит, какое у тебя guilty pleasure?

– Я сладкоежка, так что какой-нибудь десерт. Да, любой десерт (смеется). Не какой-то определенный. А тебе нравится сладкое?

– Да, конечно.

– Назови мне лучший русский десерт.

– Не знаю. Мне нравится простое мороженое.

– Полностью тебя понимаю. У меня тоже страсть к мороженому, – сказал Джокович в интервью «Больше!»

Джокович переехал в Грецию. Возможно, поругался с властями Сербии – и увез турнир

