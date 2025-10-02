5

Джокович об участии в итоговом турнире ATP: «Я еще не уверен»

Новак Джокович не уверен, что поедет на итоговый турнир ATP в Турин.

Сейчас серб идет четвертым в чемпионской гонке.

«Турин – место, в котором я довольно успешно выступал последние годы. Я выиграл там два титула. Надеюсь, я смогу вернуться. Но я больше не строю долгосрочных планов. Я говорил это в Нью-Йорке. Так что после Шанхая я знаю только то, что сыграю турнир в Афинах. После этого мы посмотрим, поеду ли я в Турин – я еще не уверен», – сказал Джокович на пресс-конференции «Мастерса» в Шанхае.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
