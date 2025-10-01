Андреева о медиа-активностях: «Мне это в кайф»

Мирра Андреева рассказала, как относится к работе с медиа и фанатами.

– Перед турниром было много медиа-активностей: мероприятие с Nike, встречи с фанатами. Это вам помогает или отвлекает?

– Наверное, я бы сказала, что такие веселые медиа-активности мне нравятся. Когда мероприятия как здесь у Nike с топовыми игроками, где нужно что-то делать, играть в игры, отвечать на вопросы – мне это в кайф. Конечно, медиа-активности тоже важная часть нашей работы, тут ничего не скажешь. Я и в целом поговорить люблю. В этот раз все мероприятия были веселые: надо было угадывать, что-то еще делать, так что я не жалуюсь.

– То есть на концентрацию на матчах это не влияет?

– Нет, не влияет. Я знаю, что мне нужно делать, и потом, когда я вхожу в кураж, мне это в удовольствие, – сказала Андреева корреспондентке Спортса’’ Екатерине Филипповой.