Андреева о поражении в Пекине: «Иногда хотелось то ли себя ударить, то ли мяч запульнуть, то ли ракеткой стукнуть. Но подумала, что когда-то нужно это менять»

Мирра Андреева поделилась эмоциями после поражения в четвертом круге в Пекине.

Она уступила Сонай Картал со счетом 5:7, 6:2, 5:7.

– Достаточно ровный, тяжелый матч получился. Чуть-чуть в решающих моментах не хватило. Есть ли понимание, чего именно?

– Да, на самом деле, наверное, мне нужно было играть более агрессивно в важных моментах. Мне кажется, я больше ждала ошибки соперницы. Например, в последнем гейме при 5:5 на ее подаче розыгрыши были долгие, и я просто больше ждала, играла более пассивно. Пока что не разговаривали с Кончитой [Мартинес] про матч, но это мои ощущения. Игра была близкой, такое бывает. Сейчас остается, наверное, забыть этот матч и фокусироваться на турнире в Ухане, он уже через пару дней. Надо тренироваться и смотреть, над чем работать.

– Но при этом вы не сдавались и боролись до конца. Что позволило сохранять концентрацию?

– Да, на самом деле было сложно. На многих мячах хотелось… ну, не знаю, что-то сделать: то ли себя как-то ударить, то ли мяч запульнуть, то ли ракеткой стукнуть. Но я подумала, что когда-то нужно это менять. И решила приложить больше усилий, чтобы держать себя в руках. Это и привело к тому, что в итоге была очень близка, хотя до конца тут не получилось. Но хотя бы за это могу себя похвалить, потому что обычно я более эмоционально веду себя на корте, когда проигрываю.

– С каким настроем собираетесь в Ухань?

– Конечно, сейчас грустно, но ничего не остается, кроме как забыть. Турнир уже через пару дней, и я буду пытаться пройти там дальше, чтобы заработать еще больше очков и квалифицироваться на главный турнир года для меня. Поэтому нужно позитивно смотреть вперед, тренироваться и пытаться улучшить игру за короткий срок. Постараюсь сыграть там на позитиве.

– Задача непременно квалифицироваться на итоговый не мешает при подготовке к отдельным матчам?

– На самом деле, когда я играю матч, я об этом не думаю. У меня нет мысли, что нужно выиграть любой ценой ради квалификации. Конечно, приятно выигрывать, но такие мысли приходят уже после матчей, после тренировок, в конце дня. Во время игры их нет. Поэтому, не знаю, на матчи я выхожу с почти пустой головой, – приводит слова Андреевой корреспондентка Спортса’’ Екатерина Филиппова.

Тысячник в Ухане стартует 6 октября.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
