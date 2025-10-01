  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Сервара о причинах неудач Медведева в этом сезоне: «Это не ментальная проблема, а что-то большее»
2

Сервара о причинах неудач Медведева в этом сезоне: «Это не ментальная проблема, а что-то большее»

Жиль Сервера рассказал, почему Даниил Медведев испытывает проблемы в этом сезоне.

Напомним, россиянин расстался с Серварой в конце августа. Француз с 2017 года тренировал Медведева.

– В этом сезоне Медведев не закрыл много игр, в которых подавал на победу в матче. Это психология и ментальные проблемы?

– Ментальные проблемы включают в себя слишком много вещей, поэтому очень тяжело ответить на этот вопрос. Я бы сказал, что это что-то невидимое, что не дает Даниилу играть в свой лучший теннис прямо сейчас. То, о чем ты говоришь, происходило слишком часто в этом году. Это оказало большое влияние на текущий сезон. Ведь мы знаем, что Медведев может найти свою лучшую форму в любой момент, если он уверен в себе. В такие моменты он находит магию. Если бы он закрыл тот матч с Тьеном в Австралии, мы вполне могли увидеть его в финале того турнира. То же самое было с Муте в Вашингтоне, с Бонзи на «Уимблдоне» и US Open. Да даже сейчас на турнирах в Ханчжоу и Пекине.

Я бы не называл это ментальной проблемой. Это что-то большее. Я бы сказал, что это человеческий фактор. Даниил столкнулся с проблемами, которые касаются людского характера, а не теннисного. Только он может понять, – с чем именно. Даниил сейчас похож на человека, который взбирается на гору, а перед ним препятствие в виде пожара. И тому нужно как-то перепрыгнуть этот пожар, чтобы достичь вершины. Так и Медведеву нужно это преодолеть, чтобы снова стать тем, кем он был, – приводит слова Сервары «Чемпионат».

Медведев расстался с тренером. За 8 лет они сделали Даниила великим

Ренессанс Медведева остановили судороги

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: «Чемпионат»
Жиль Сервара
logoATP
logoДаниил Медведев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Тьен о судорогах Медведева в полуфинале в Пекине: «Не хочется побеждать кого-то по причинам, не связанным с игрой»
210 минут назад
Пекин (WTA). Андреева и Картал играют решающий сет, Швентек поборется с Наварро, Пегула – с Костюк, Паолини, Гауфф вышли в 1/4 финала, Потапова выбыла
6650 минут назадLive
Шанхай (ATP). Корда играет с Бергсом, Вавринка поборется с Марожаном, Чилич, Муньяр вышли во 2-й круг, Берреттини выбыл
2сегодня, 09:38Live
Янник Синнер: «Нельзя сравнивать меня с Джоковичем – он на другом уровне»
7сегодня, 09:33
Носкова обыграла Потапову и второй раз в сезоне вышла в четвертьфинал тысячника
1сегодня, 08:22
Синнер сравнялся с Агасси и Хьюттом по количеству титулов на харде до 25 лет
1сегодня, 08:02
Синнер взял 21-й трофей в карьере
7сегодня, 07:28
Пекин (ATP). Синнер выиграл третий титул в сезоне
27сегодня, 07:26
Монфис завершит карьеру в 2026 году
9сегодня, 06:44
Рублев и Хачанов проиграли в финале парного турнира в Пекине
сегодня, 06:13
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото