Сервара о причинах неудач Медведева в этом сезоне: «Это не ментальная проблема, а что-то большее»

Жиль Сервера рассказал, почему Даниил Медведев испытывает проблемы в этом сезоне.

Напомним, россиянин расстался с Серварой в конце августа. Француз с 2017 года тренировал Медведева .

– В этом сезоне Медведев не закрыл много игр, в которых подавал на победу в матче. Это психология и ментальные проблемы?

– Ментальные проблемы включают в себя слишком много вещей, поэтому очень тяжело ответить на этот вопрос. Я бы сказал, что это что-то невидимое, что не дает Даниилу играть в свой лучший теннис прямо сейчас. То, о чем ты говоришь, происходило слишком часто в этом году. Это оказало большое влияние на текущий сезон. Ведь мы знаем, что Медведев может найти свою лучшую форму в любой момент, если он уверен в себе. В такие моменты он находит магию. Если бы он закрыл тот матч с Тьеном в Австралии, мы вполне могли увидеть его в финале того турнира. То же самое было с Муте в Вашингтоне, с Бонзи на «Уимблдоне» и US Open. Да даже сейчас на турнирах в Ханчжоу и Пекине.

Я бы не называл это ментальной проблемой. Это что-то большее. Я бы сказал, что это человеческий фактор. Даниил столкнулся с проблемами, которые касаются людского характера, а не теннисного. Только он может понять, – с чем именно. Даниил сейчас похож на человека, который взбирается на гору, а перед ним препятствие в виде пожара. И тому нужно как-то перепрыгнуть этот пожар, чтобы достичь вершины. Так и Медведеву нужно это преодолеть, чтобы снова стать тем, кем он был, – приводит слова Сервары «Чемпионат».

