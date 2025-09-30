Карлос Алькарас снялся с «Мастерса» в Шанхае после титула в Токио.

Сегодня первая ракетка мира стал чемпионом ATP 500, обыграв в финале Тэйлора Фрица (6,4, 6:4). Напомним, по ходу матча первого круга он получил травму голеностопа.

«К сожалению, у меня были некоторые физические проблемы, и после обсуждения с командой мы решили, что лучшим решением будет отдохнуть и восстановиться», – написал испанец.

Он потеряет очки за прошлогодний четвертьфинал.

Вместо него в Шанхае сыграет лаки-лузер.