Алькарас снялся с «Мастерса» в Шанхае
Карлос Алькарас снялся с «Мастерса» в Шанхае после титула в Токио.
Сегодня первая ракетка мира стал чемпионом ATP 500, обыграв в финале Тэйлора Фрица (6,4, 6:4). Напомним, по ходу матча первого круга он получил травму голеностопа.
«К сожалению, у меня были некоторые физические проблемы, и после обсуждения с командой мы решили, что лучшим решением будет отдохнуть и восстановиться», – написал испанец.
Он потеряет очки за прошлогодний четвертьфинал.
Вместо него в Шанхае сыграет лаки-лузер.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @carlitosalcarazz
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости